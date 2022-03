El Censo Nacional 2022, que por primera vez en la historia tiene una modalidad mixta -virtual y territorial-, debutó el miércoles con el formulario digital para contestar de forma anticipada las preguntas, y ya alcanzó una "increíble participación", aseguró Marco Lavagna, director del Indec.



Un total de 1.288.000 personas que habitan en 568.885 viviendas ingresaron al sitio oficial www.censo.gob.ar y accedieron al cuestionario de 61 preguntas que se responden en menos de 15 minutos, de las cuales 458.650 lo completaron (80,6% del total).



Solo en la primera jornada fueron registrados más de 200.000 hogares, por lo que el titular del Indec remarcó la "buena recepción" de la nueva modalidad virtual y dijo que "el operativo ya es un éxito".



"Estamos ofreciendo distintas herramientas a la ciudadanía para que ejerza su derecho a ser contada, y estamos viendo una participación uniforme de la población en cada provincia y eso da cuenta de un Censo federal", destacó Lavagna el jueves en la presentación del Censo en la provincia de Misiones.



Hasta el 18 de mayo a las 8, todos los habitantes de la Argentina podrán autocensarse en el sitio oficial, lo que permitirá ahorrar tiempo tanto a la población como a los censistas.



Esta primera instancia virtual se completará con la tradicional recorrida presencial el próximo miércoles 18 de mayo, cuando los censistas visitarán más de 15 millones de viviendas y recogerán información de unas 46,8 millones de personas en todo el país, de acuerdo a las estimaciones.



Las personas que completen el formulario de manera virtual recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado o dicho verbalmente al censista para finalizar el registro y verificar que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados.



El cuestionario online deberá ser respondido por una persona en nombre de todos los habitantes de la vivienda, por lo que se recomienda "congregar a todo el conjunto familiar" al momento de completar los datos para así cumplir el objetivo de "contar, sin omitir ni duplicar, a todas y a cada una de las personas", explicó el Indec.



Respecto a la importancia del censo, Lavagna afirmó días atrás que define "características estructurales de quiénes somos, cómo estamos, nuestras diferencias culturales y étnicas".



"Los censos permiten tener esa información básica para mejorar la calidad de las decisiones, mejorar las políticas públicas y las del sector privado", aseveró el director del Indec al brindar detalles de este operativo estadístico que se hace cada decenio pero que debió postergarse dos años por la pandemia de coronavirus.



Con eje en el reconocimiento de la diversidad de la población argentina, esta edición incorporó una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género y se amplió el alcance de la consulta sobre autorreconocimiento étnico (pueblos indígenas y afrodescendientes) a toda la población.



Desde la puesta en marcha del Censo Digital el miércoles pasado se atendieron más de 7.800 llamadas en la mesa de ayuda de la línea gratuita, se recibieron más de 3.000 correos electrónicos y se respondieron más de 650 consultas en las redes sociales a través de mensajes directos, indicaron desde el Indec.



Algunas de las dudas de la población que más se repitieron en las redes sociales hicieron referencia a dónde se deben censar los hijos de padres separados, si hay que registrarse con la dirección que figura en el DNI y qué sucede si se comete un error al completar el formulario.



El Indec explicó que los hijos de padres separados deben contabilizarse en la vivienda que habitan 4 o más días a la semana, y si pasan la misma cantidad de días en los dos hogares, se censan en uno solo.



Respecto a qué dirección indicar, todas las personas tienen que censarse según su lugar de residencia habitual y no es necesario que coincida con la que figura en el DNI, indicó el organismo.



En caso de equivocarse con algún dato u olvidar listar a algún integrante del hogar una vez que ya se envió el cuestionario digital, no se debe entrar el código de finalización el 18 de mayo y en cambio hay que volver a hacer la entrevista de forma presencial, por lo que se tendrá en cuenta este último formulario.



Otra de las preguntas más frecuentes se vincula a la seguridad de la información brindada, que se resguarda mediante "un estricto protocolo de seguridad informática", y es almacenada en los servidores de Arsat bajo "técnicas de anonimización, encriptación y gobernanza de los datos", según la Ley 17.622, el Decreto 3.110/70 y la Resolución del Indec 181/2020, de acuerdo a la página web oficial del censo.



Además, el titular del Indec aclaró que la solicitud del documento de identidad para acceder al cuestionario del Censo Digital solo se pide para verificar que quién responda sea una persona real y no un robot, y "no queda registrado en ningún lado, no se asocia".



"El primer paso es identificar el número de documento y la fecha de nacimiento para ver si sos mayor o no. Una vez que se validó ese dato, no queda en ningún lado y recién ahí entrás en la cédula censal que no incorpora el número de documento", agregó y subrayó: "La cédula en papel o la de Internet no tiene el número de identificación, con lo cual sigue siendo anónimo y no queda grabado".



El único mecanismo por el que se solicitará información a los habitantes para responder el Censo será mediante la web oficial o cuando las personas censistas pasen por todas las viviendas del país el 18 de mayo.



Desde el Indec remarcaron que no se mandarán mensajes de textos, no se harán llamadas ni se comunicarán por ninguna otra vía para pedir datos.



Para responder dudas sobre el censo, se habilitó la línea gratuita 0800-345-2022 que está disponible de lunes a viernes de 6 a 24, y sábados y domingos, de 9 a 21. También se puede solicitar asistencia a través del correo electrónico censo@indec.gob.ar.

Fuente: Telam