La situación del sector de albergues transitorios es cada vez más compleja. Cerrados desde el desembarco de la pandemia, no pudieron ofrecer ninguna clase de servicio. Los cierres comenzaron a replicarse en todo el país, al igual que las denuncias de robos e intrusión en los establecimientos.

El sector cuenta con 700 hoteles alojamientos en todo el país, de los cuales 120 están en CABA y 250 en la provincia de Buenos Aires. José María Capello, presidente de la Federación Argentina de Alojamientos por hora FADAPH, señaló a BAE Negocios: “Sólo pudieron abrir las puertas en algunos distritos del interior del país, en provincias como San Juan, Corrientes, Santa Fe, Salta, Neuquén, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Tucumán. El resto, lamentablemente no consiguió la reapertura. La situación de San Luis es muy difícil, a pesar que hay muy pocos casos, sentimos que hay una gran discriminación hacia la actividad”.

Una radiografía del sector muestra una situación difícil: “Después de casi 7 meses sin poder trabajar hay muchos establecimientos en una crisis terminal. Más de un 15% no volverán a abrir las puertas. Estimamos que son 100 albergues los que cerraron en todo el país, de los cuales 10 están en CABA y 20 en toda la provincia de Buenos Aires. Si no podemos abrir pronto, los números crecerán”, señaló José María Capello.

En cada albergue transitorio trabajan en promedio 15 trabajadores, con los 100 cierres se estima que se perdieron 1500 puestos de trabajo sólo directos, a los que hay que sumarle los indirectos. Si bien desde el sector prefieren no dar los nombres de los hoteles que cerraron, BAE Negocios pudo confirmar que cerró el emblemático albergue transitorio Vos y yo, de Juan B. Justo y E. Lamarca, fundado en 1975. Con 45 años en el rubro no pudo resistir la pandemia. No fue el único, también cerraron Cedro Azul de Balvanera y Eros de Once, entre otros.

La Federación reclama la apertura: “Hace 40 días que todo el resto de la hotelería está funcionando, desde los hoteles, los appart, los hostels, los hoteles boutique, somos la única rama del sector hotelero que aún no abre. Si no se corrige en lo inmediato vamos a pensar que es discrecional, ya estaba contemplado en esta fase de CABA y no tenemos novedades”. El protocolo lo presentaron en conjunto con el gremio que agrupa a los trabajadores y no tuvieron objeciones, hasta el momento.

Ante la consulta si las parejas que accedan deberán dejar sus nombres, Capello respondió: “No consideramos que sea necesario que nuestros clientes se tengan que identificar porque nosotros damos hotel por turnos, es como ir a cenar o a tomar algo. Hoy se habilitan hasta autocines con seis personas adentro de un auto y no nos dejan abrir. Todos los días estamos recibiendo denuncias de robo e intrusión, se complica todo día a día”.

