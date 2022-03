La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este viernes que “la inflación es lo que hoy le importa a la gente”, y subrayó que “el Gobierno tiene la certeza de que es la batalla que hay que dar”.



“El Gobierno tiene absoluta certeza y claridad de que la inflación es lo que hoy le importa a la gente y que es la batalla que hay que dar”, señaló Cerruti en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.



En este sentido, señaló que se trata de “una batalla" que desde el Gobierno nacional venían dando "con éxito incierto porque, en algún momento, comenzó a bajar, parecía que bajaba” pero no ocurrió.



La funcionaria recordó que “se venía de una inflación del 53% en 2019 que dejó el gobierno anterior" y que "después vinieron dos años de pandemia”. “Ahora se suma la guerra en Ucrania que hace que los precios internacionales del gas, el petróleo y las materias primas estén pegando el salto que están pegando”, indicó.



En ese sentido, señaló que también “hay inflación ahora en Italia y España por la guerra”.



Por eso, indicó que “la situación más certera, más grave, en la cual está abocado todo el Gobierno en este momento tiene que ver sin duda con eso”.



Cerruti destacó que “no es que no se venía haciendo”, pero remarcó que “a las tensiones que teníamos se sumó la guerra, y hay por delante un panorama muy complejo”.



Incluso, la portavoz de la Presidencia indicó que “la inflación puede dispararse todavía más por la situación internacional”, por lo cual subrayó que “todas las medidas que se vienen tomando en estas últimas semanas van en esa dirección”.



La vocera se refirió puntualmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que se conoció esta semana, y que dio un aumento de 4,7% en el indicador general y uno de 7,5% en alimentos y bebidas.



Al respecto, precisó que, “en febrero, en particular el incremento más grande tuvo que ver con los comercios de cercanía”.



“Nosotros ahí tenemos un problema que es que los precios máximos y los precios cuidados se controlan y se cumplen en los supermercados, pero no en los comercios de cercanía”, indicó Cerruti, quien añadió que “el otro tema de febrero fueron claramente las hortalizas y las verduras”.



La funcionaria destacó que “sobre todos estos temas es donde estamos enfocados a tomar decisiones” que se comunicarán en las próximas horas.



También, remarcó que en la Argentina existe "un problema estructural de fondo que tiene que ver con los oligopolios que conforman los precios por sí solos”, y subrayó que eso fue lo que hizo que, apenas empezara la guerra, hubiera "remarcaciones 'por las dudas' en montones de precios y de productos”.



“Desde la cadena de comercialización hasta el comercio minorista”, señaló Cerruti, quien sostuvo que para frenar esta situación “hay que desacoplar las expectativas con respecto a la inflación en la Argentina, en los precios internos con respecto a los internacionales”.