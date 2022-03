La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, reconoció este jueves que la vicepresidenta Cristina Kirchner no respondió los intentos de comunicación de Alberto Fernández luego del ataque al Congreso sucedido la semana pasada, en medio del debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“El Presidente se comunicó, sin tener respuestas, con la Vicepresidenta, así como con su secretario privado”, aseguró ante la primera consulta sobre el tema en la habitual ronda de prensa semanal que la funcionaria encabeza en Casa Rosada.

Minutos más tarde, ante una repregunta, Cerruti volvió a abordar la fractura entre el Presidente y su compañera de fórmula: “Somos una coalición que tiene diferentes miradas internas sobre diferentes temas, avanzamos convencidos de que la unidad no solo del Frente de Todos sino de todos los argentinos es fundamental en este momento. Sobre relaciones personales no comento, las relaciones políticas entre el Presidente, la vice, el Senado y Diputados están armoniosas y llevándose adelante”.

Luego, la portavoz informó cómo fue el intento de comunicación: dijo que el Presidente le envió mensajes a su vice y al secretario privado poniéndose a disposición y no obtuvo respuesta.

La Lucha contra la inflación

El Gobierno dará a conocer "en los próximos días" una "serie de medidas" contra la inflación, aunque no debe esperarse "un plan milagroso" para resolver un problema que es "multicausal", adelantó hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



En su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada, Cerruti dijo que se está librando una "guerra" contra la suba de precios que, aseguró, ya era alta en 2019 durante la administración macrista y se agravó como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y la guerra entre Rusia y Ucrania.



En ese contexto, ratificó que "las retenciones a los granos no van a ser modificadas por el Gobierno nacional", ya que es "facultad del Congreso", pero que "el Gobierno tiene que intervenir" para "defender el derecho de los ciudadanos", ante el aumento "de manera inaudita" de los precios internacionales como el petróleo y el gas.



Cerruti señaló que, el Gobierno "tiene miradas diferentes" a la de la oposición en cuanto al rol del Estado en las políticas de precios, en especial para "hacer valer las herramientas para desacoplar los precios internos de los internacionales".



"El Gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar -que no suban- los precios de los alimentos", indicó, luego de recordar que tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvieron que la inflación es "multicausal".



Por tal razón, recomendó no esperar "un plan anti-inflacionario de diez puntos, como tantas veces se anunció" en otras épocas, sino que se irán dando a conocer "una serie de medidas" en "los próximos días".



Ante la insistencia de los periodistas presentes en la Sala de Prensa de la Casa Rosada sobre detalles de lo que anunciaría el presidente Alberto Fernández en Tucumán, Cerruti aseveró que "mañana no se lanza nada".



"Mañana el Presidente va a poner a consideración nuestra mirada sobre el tema", dijo en referencia a la lucha contra la inflación que, agregó, es "una batalla que es la única que tenemos que dar los argentinos".



La funcionaria remarcó que la Argentina "tiene problemas estructurales y el contexto internacional los ha agravado", con la particularidad que el país tiene "una economía de oligopolios, donde la formación de precios está en manos de unos pocos".



"Veníamos de una inflación muy alta en el 2019", advirtió, luego de recordar que en el último año de la Presidencia de Mauricio Macri el índice de precios al consumidor "fue del 53%". A eso se le agregó "primero la pandemia" y en la actualidad el conflicto ruso-ucraniano "que no sabemos en qué va a derivar", con un precio internacional del trigo "que está alcanzando niveles impensados", así como el aumento del petróleo y el gas "de manera inaudita". "Esto ejerce una presión sobre los precios en todo el mundo", señaló.



Al respecto, destacó que el Presidente se viene reuniendo con el equipo económico para delinear "una serie de medidas que se van a conocer en los próximos días".



Fuente: Télam / Infobae