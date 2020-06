Un total de 54 niños de cinco hogares dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen coronavirus y permanecían internados en distintos centros sanitarios o en los mismos hogares, en una situación calificada de "gravísima" por organizaciones de defensa de la niñez ya que los menores "viven en dispositivos de cuidado".



Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño dijeron a Télam que en las últimas semanas se constató el contagio de 54 niños y adolescentes menores de 18 años, el último de ellos en el hogar "Apapachar" situado en el barrio de Mataderos.



En ese hogar "se contagiaron 26 de los 29 niños residentes, todos ellos asíntomáticos que están bajo supervisión pediátrica permanente y seguimiento estricto del CESAC N13", detalló la fuente.



Precisó además que "a un operador de ese centro se le detectó coronavirus por lo que luego se realizaron hisopados a todos los menores, dando como resultado que 26 de 29 tenían la enfermedad pero eran asintomáticos".



"Los 26 menores están dentro del hogar bajo estricta supervisión médica, mientras que los tres restantes, que no están infectados, fueron llevados al domicilio de la directora del hogar ,que tampoco tiene coronavirus" , explicó.



Precisó que además del Apapachar, menores de otros cuatro hogares, entre ellos el "Vallecito", "Nuestra Señora del Valle" y "Curapaligüe", están infectados y tuvieron que ser llevados a distintos centros sanitarios.



Indicaron que en todos los hogares "se cumplen todos los protocolos " aunque en el caso del operador que contagió a un niño en el hogar Apapachar "se trataba de un paciente asintomático".



Las organizaciones del colectivo Infancia y Deuda solicitaron la intervención al gobierno porteño ante "la gravísima situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes que viven en dispositivos de cuidado", exigieron un protocolo específico para realizar testeos de coronavirus y denunciaron faltas de recursos y que se registraron contagios en varios hogares.



"Muchas de las instituciones bajo la órbita de supervisión y control de la Dirección General de Niñez y Adolescencia no cuentan en este momento con el personal -que se ve afectado por licencias y no ha sido reemplazado adecuadamente-", informaron hoy a través de un comunicado.



Agregaron que dichas instituciones no cuentan "ni con los recursos suficientes que les permitan abordar las indispensables tareas que deben realizar, como son el cuidado de la salud, la provisión de la alimentación, la garantía de la educación y la prevención y atención sobre las violencias"



La presentación fue remitida al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós.



También a la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, Karina Leguizamón; a la defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y a la directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, María Elena Naddeo.



Asimismo, indicaron que el Ejecutivo porteño debe "evitar por todos los medios el pluriempleo de las y los trabajadores del sistema de protección de niñez y en los dispositivos de salud mental -en los que residan niñas, niños y adolescentes- incluyendo un programa de apoyo o subsidios específicos en el caso que hiciera falta, para no incidir negativamente en sus ingresos".



Expresó en la nota que "es preocupante la falta de diseño e implementación de medidas por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para asegurar que niñas, niños y adolescentes que residen en hogares puedan atravesar esta emergencia sanitaria".



En este sentido, solicitaron "un protocolo específico adecuado para orientar el accionar de las instituciones que permita conocer cómo accionar para realizar testeos de Covid-19 o que indique cómo atender casos sospechosos o positivos y aislarlos de una manera que resguarde la salud de niñas, niños y adolescentes o de quienes trabajan en estas instituciones"



"Es clave difundir entre el personal de los dispositivos de cuidado los protocolos realizados y capacitarlos específicamente para que puedan actuar en base a estos", afirmaron.