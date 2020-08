El departamento Chamical, en la provincia de La Rioja, atraviesa una difícil situación epidemiológica, lo que determinó que quedara incluido en el decreto presidencial de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este sentido, la diputada Carla Aliendro remarcó que "se determinó volver a fase 1" y señaló además que "estamos en una situación muy delicada; tenemos 65 casos activos y más de 620 personas aisladas".

En declaraciones a Despierta provincia, Aliendo sostuvo que "ya tenemos circulación comunitaria del Virus, por eso le pedimos a todos los ciudadanos que tomemos conciencia", y destacó que "los controles siempre fueron bastante estrictos para el ingreso y egreso del Departamento".

"Fue uno de los Departamentos más duros, me acuerdo que una vez que viajé a Capital hace tres meses, cuando volví debí estar aislada", sostuvo Aliendro y agregó: "no sabemos bien qué pasó, no se pudo determinar el caso cero, sí se sabe que las reuniones sociales fueron las que generaron esa situación".

En este contexto, la diputada indicó que "está a la vista que el virus entró, quizás fallaron los permisos que se dieron, hay que hacer una autocrítica". No obstante, hizo hincapié en que "estábamos en Fase 1 antes del anuncio del Presidente, estos últimos días con la cantidad de casos que hubo, se vio menos circulación de gente".

"Lo que pasa en Chamical creo que es responsabilidad de todos, de quienes hacen las reuniones sociales, pero también del Estado que no está presente para desarticular esas reuniones, creo que acá en Chamical faltó control, no daban a basto", sostuvo Aliendro, quien remarcó además que en Chamical "tenemos pocos Policías, no alcanzan para atender los hechos de inseguridad y además controlar que no haya reuniones sociales".

Por último, sostuvo: "quiero ser optimista, teniendo en cuenta que la gente se está quedando en la casa, ojalá que los casos empiecen a bajar; vamos estar en fase 1 hasta fin de mes".

Fuente: Nueva Rioja