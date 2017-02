El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, respondió con un cortante "No" cuanto MDZ Radio, le consultó si cuando deje el cargo "todo va a seguir igual" con las esperas y trastornos en el paso internacional entre Argentina y Chile Cristo Redentor. "Desde hace 46 años voy a Chile y vuelvo por tierra", dijo el también exgobernador mendocino. En tanto, sobre la suspensión del Proyecto Bioceánico Aconcagua, sostuvo que "en diez años no se avanzó un solo paso, así que se decidió dejarlo de lado".

"Se necesitaban 30 mil millones de dólares de inversión, que sería equivalente al paso recientemente inaugurado en Suiza. Quedó para más adelante. Este año están jugados en mejorar las obras del Cristo Redentor. Por ello se van a mejorar la ruta.Yo -subrayó sobre el final de la entrevista- me entusiasmaba al ver la maqueta del proyecto del tren en el aeropuerto, pero hay que ser realistas".

Las demoras

"Que no se avance nada, no es verdad. Hemos eliminado la doble imposición, lo que beneficia a todo lo que es software y metalmecánica. ¿Alcanza esto para que no estemos tantas horas esperando en Libertadores u Horcones? No", respondió Bordón sobre el tema, a la vez que prometió que "habrá mejoras". En ese punto, señaló que los escollos están en "temas que son meramente burocráticos y otros que son sanitarios".

Las cifras

"Dentro de poco -evaluó- la cantidad de dólares que va a significar la compra de argentinos en Chile va a igualar al total de las exportaciones a la Argentina". Bordón justificó la situación en que "hay una intensidad de trabajo que hace 5 o 10 años no existía y tenemos una infraestructura que tiene 30 años". Señaló que se trabaja en "nuevas condiciones de procedimientos administrativos, de temas aduaneros y sanitarios".