El abogado de Julio De Vido , Maximiliano Rusconi, estuvo en El Juego Limpio, el programa que conduce Nelson Castro, y contó que su defendido está "preocupado y angustiado" por el diagnóstico que le hace su defensor quien sostuvo: "Esta detención y el desafuero de la Cámara de Diputados es producto de una decisión absolutamente ilegítima de la cual creo que nos vamos a arrepentir mucho tiempo".

Para Rusconi, "es un escándalo" que el ex ministro haya sido detenido "sin ser llamado a indagatoria" y cuestionó que esta resolución se produjo con un juez que votó "en contra de sus convicciones". Y opinó que esos jueces "deberían irse porque son "débiles" y llegaron a su cargo por "concursos raros" por lo que, en consecuencia, "son después manipulables en un sentido y el otro". Según Rusconi algunos de los jueces que participaron "estuvieron en la dictadura, no son de la Constitución".

El defensor de De Vido dijo que "la clase política en general ha sido cómplice de un poder judicial espantoso" y apuntó que se trata de una "persecución de un sector político" y de una "violación de las garantías". "Está estadísticamente comprobado", destacó. Ante esto, el periodista respondió que, durante la era K, "también pasaban cosas espantosas" y, ofendido, Rusconi retrucó: "Ese argumento Nelson... ¡no lo puedo creer!". "Estos personajes están siendo víctimas de lo que ellos propulsaron, lamentablemente", respondió Castro.

Rusconi evitó hablar del abandono político que sufrió su cliente por parte de muchos kirchneristas y de Cristina Kirchner y cuestionó la "falta de objetividad" del periodista quien, cuando el abogado dijo que De Vido "se presentó cada vez que fue llamado a indagatoria y brindó documentación", criticó que "cuando fue poder no lo llamaban nunca" y las denuncias no avanzaban. "No puedo aceptar que usted diga que hay gente que opina, con racionalidad, que se pueden aplicar penas sin juicio previo", lanzó Rusconi.

Según el defensor de De Vido, su cliente no tuvo "ningún tipo, desde su ministerio, de influencia en la política de justicia argentina" y está "mal detenido" porque, tal como explicó, si De Vido hubiera sido un mejor ministro, "Once no se hubiera modificado". "El motorman ya está condenado y ya está comprobado que manejó mal el tren (...) ¿Los trenes están mal estado por culpa de De Vido? ¡Por favor!".

El abogado apuntó contra Castro y le preguntó: "¿Conoce alguna condena contra Julio De Vido? La denuncia es gratis en Argentina, uno denuncia a cualquiera". A lo que, ironizando, el periodista respondió: "Para usted nada de lo que hace hoy la Justicia tiene valor, estamos en eso, ¿no cierto?". "Eso es una caricatura de lo que estoy diciendo, algo que a usted le encanta, esta estrategia", disparó -enojado- Rusconi.

Para cerrar la entrevista, Nelsón Castro bromeó al decir que la discusión iba a continuar porque De Vido "tiene muchas causas" y lo chicaneó: "Te doy una sugerencia para De Vido, ya que veo que en estos días de cárcel se le dio por escribir. Dígale que ya que va a escribir cartas tiene que mejorar la ortografía y enmendarse en la sintaxis". Y se despidió a su invitado "hasta la próxima discusión".