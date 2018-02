La exsenadora peronista Hilda “Chiche” Duhalde opinó este domingo que el peor gobierno desde el retorno democrático fue el de Cristina Fernández de Kirchner, porque combinó “mucha soberbia, desconocimiento de la gestión publica” y “corrupción”.

Además consideró que el PJ está en una crisis profunda porque “no aparecen liderazgos que enamoren”, en tanto afirmó que en el PRO la ve a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como la “futura líder en 2019”.

Invitada al piso de radio La Red, la esposa del expresidente Eduardo Duhalde mantuvo una extensa entrevista en la que fue consultada sobre a quién consideraba el mejor y el peor Presidente desde el retorno de la democracia, en 1983. Haciendo la salvedad de su marido, respondió que el mejor fue (Raúl) Alfonsín, en referencia al líder radical que gobernó entre 1983 y 1989, y el peor, “Cristina” (Fernández de Kirchner).

“Cristina no hizo una buena gestión, se combinó soberbia, mucha soberbia, desconocimiento de lo que es la gestión pública y una corrupción aceptada de todos los sectores, sobre la que vamos a tener que hablar mucho en el futuro”, argumentó.

Sin embargo consideró que Néstor Kirchner “no fue tan mal Presidente” y lo elogió porque “cuidaba las reservas y el déficit” de las cuentas públicas.

“El peronismo está atravesando una crisis muy profunda, todavía no aparecen liderazgos que enamoren. No me siento identificada con ningún sector y eso le pasa a mucha gente”, analizó por otra parte. En tanto, señaló que “a Vidal la veo como líder futura de PRO en 2019, es muy carismática; todavía parece intocable”.

La esposa de Eduardo Duhalde elogió el trabajo que Vidal realiza para depurar las fuerzas de seguridad, y dijo que “tiene muchas condiciones” pero de todos modos consideró que la provincia de Buenos Aires “no está bien”. “Los hospitales están mal, y hay que poner énfasis en la educación y en la seguridad”, en suelo bonaerense, agregó.

Por otra parte, se mostró dolida porque Néstor Kirchner buscó “ocultar la etapa de Eduardo Duhalde” al frente del Ejecutivo. “Néstor Kirchner y todo el kirchnerismo tuvieron una actitud imperdonable en política”, dijo al respecto.