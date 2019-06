Los padrones provisorios que se utilizarán en las elecciones de este año volverán a ser publicados la semana próxima, luego del reclamo de muchos jóvenes de entre 16 y 17 años que no habían sido incluidos en los registros oficiales. Así lo dispuso la Cámara Nacional Electoral ( ante el reclamo de los legisladores del Partido de los Trabajadores del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman.



"La Cámara Electoral hizo lugar a nuestro reclamo por los jóvenes no incluidos en el padrón. Se van a publicar nuevamente los padrones para chequear y reclamar si no estás. También se obliga al Renaper a enviar datos que faltan y al Gobierno a la difusión", según anunció Bregman en su cuenta de Twitter. Desde la CNE informaron que entre el jueves 20 y el lunes 24, los padrones provisorios serán publicados nuevamente on-line, en el sitio www.padron.gov.ar., para que aquellos que no estaban incluidos en la publicación anterior puedan chequear si fueron empadronados y, en caso contrario, efectuar el reclamo.



Cuando los padrones provisorios fueron publicados a inicio de mayo, se conocieron reclamos de gran cantidad de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que no figuraban en el padrón, por lo que se extendió el plazo de publicación.



En total, se registraron unos 400.000 casos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no estaban empadronados, sobre un total de un millón y medio de nuevos electores.