El Gobierno anunció este jueves a la tarde que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estará a cargo de un "superministerio" que contendrá a Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

A poco de conocerse la confirmación oficial, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación y uno de los funcionarios de cercanía que le quedan al presidente Alberto Fernández dentro del gabinete, dijo en diálogo con Rodrigo Ipolitti en Informados al Regreso por Cadena 3 Rosario que la decisión “es positiva”, aunque “como toda medida y todo cambio tiene su costo”.

“Es importante pensar en los instrumentos políticos para resolver los problemas de la sociedad. Confío en la decisión del presidente, tengo afecto personal y un gran respeto por Sergio. Tiene valor, no cualquiera asume hoy en esta situación compleja”, declaró.

Y profundizó: “Tiene experiencia, oficio, política, son elementos que no todos los dirigentes pueden reunir. Lo que más valoro es que tenga la decisión de no hacerse el distraído. Massa la pide y juega, no mira para otro lado”.

A la hora de analizar la actual coyuntura económica, sostuvo que hay “una crisis de una gravedad inusitada, que es mundial y regional”, pero que “a la gente le interesa que la plata no le alcanza”.

“Hay dificultades cotidianas de argentinos que la pelean todos los días, este país avanza por nuestro pueblo. Si tenemos la cuota necesaria de responsabilidad e inteligencia (ni siquiera solidaridad), de entender que si queremos salvarnos es juntos, la coalición debería reordenarse para resolver problemas”, consideró Navarro.

El dirigente del Movimiento Evita dijo además que “el Presidente ha tenido la templanza de no caer” en el “juego” de las chicanas o provocaciones internas y “conducir este proceso dificultoso”.

En esa línea, expresó: “Con la decisión que tomó de convocar a Sergio, se deberían acabar las peleas estériles, acá nos salvamos juntos o no se salva nadie”.

Por último, consultado por su propio cargo en el Ejecutivo nacional, si bien dijo que por ahora está “confirmado”, el funcionario aclaró que “desde el primer día” le comunicó a Alberto Fernández que “tenía el lugar a disposición”.

“Voy a seguir trabajando para este gobierno y resolver los problemas de los argentinos desde el lugar que me toque”, cerró.