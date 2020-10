Tras el asesinato de un chofer anoche en el partido de La Matanza, la Unión de Transviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos para este viernes. Un grupo de compañeros de la víctima realizaron una manifestación que terminó con graves incidentes con la Policía, autos prendidos fuego y un piquete sobre la avenida General Paz.

La protesta de los conductores continuaba esta mañana con un corte total de la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, lo que ocasionaba embotellamientos y desvíos en el tránsito.

Todo se generó a partir del homicidio de Pablo Flores, conductor de la línea 218 de la empresa Almafuerte, que recibió un disparo en la cabeza cuando estaba manejando su unidad por la Ruta Nacional N° 3, a la altura del barrio San Javier, dentro de la localidad de Virrey del Pino.

Según trascendió, los asesinos se subieron al transporte y atacaron al chofer, aunque todavía se intentan dilucidar los motivos del crimen. Por esta razón, la UTA declaró un cese de actividades que empezó a la medianoche de este viernes y afecta por 24 horas a “más de 40 líneas” que circulan por la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires.

“Abrazamos a la familia de nuestro compañero y a todos los trabajadores que cada día sufren el horror de la violencia que ya parece incontenible, teniendo en cuenta la cantidad de episodios cotidianos de inseguridad y la crueldad irracional de los delincuentes”, lamentó el gremio en un comunicado.

El sindicato le reclamó a “las autoridades el compromiso inmediato y absoluto para brindar la seguridad que necesitan los trabajadores y las condiciones necesarias e imprescindibles para seguir cumpliendo una tarea esencial para la sociedad en medio de esta angustiosa pandemia”.

En diálogo con Crónica TV, el secretario de prensa de la UTA Mario Calegari precisó que la medida de fuerza afecta “a más de 40 líneas” de colectivos que circulan por la zona Oeste bonaerense, entre las cuales se encontrarían, además de la 378, la 620; la 180; la 86; la 338; la 406; la 63; la 96; la 88 y todas las que pertenecen a la empresa La Perlita, que también se sumaría al reclamo.

"Es una locura lo que está pasando, lo que le ha ocurrido a este compañero, por eso hemos decidido un paro de actividades para toda la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires en solidaridad con este chofer. Estamos tratando de averiguar cuáles son los motivos del asesinato, si es que los hay”, explicó Calegari.

El vocero precisó que "hay testigos que fueron llamados (por los investigadores) para ver si se puede esclarecer el hecho” y advirtió que si no hay “una respuesta favorable por parte de las autoridades para que haya más efectivos de seguridad que eviten que estas cosas sigan sucediendo”, el corte del servicio “se va a extender a todo el país”.

“En esta instancia creo que lo más importante es saber qué fue lo que pasó. Es cierto que las cámaras nunca se llegaron a poner en su totalidad (en los colectivos) y sería un elemento que ayudaría a saber qué fue lo que sucedió con Pablo Flores, a quien no vamos a poder recuperar”, agregó.

La policía trata de encontrar hipótesis sobre el brutal suceso, y se descartaría el móvil de robo en primera instancia, ya que los atacantes habrían disparado directamente a Flores sin mediar palabra.

En las redes sociales circuló un video en el que una pasajera del vehículo en el que ocurrió el asesinato cuenta qué fue lo que vio. “Lo mataron al chofer. Alguien que ayude por favor. El muchacho está tirado acá. Madre mía, por Dios”, dice la mujer a los gritos.

En las imágenes, se puede ver el cuerpo de la víctima tirado sobre su asiento y gran cantidad de sangre en toda la escena. No obstante, la grabación fue luego borrada por pedido de la familia de Flores.

Junto al piquete a la altura de Alberdi, decenas de conductores de la zona oeste también cortaban la ruta nacional N°3, a la altura del km °45, donde ocurrió el homicidio. Allí reclamaban mayor presencia de la Policía para cuidar a los choferes de los ramales que circulan por la zona oeste bonaerense.

“Yo venía viajando con él últimamente. La verdad, era un re compañero. Ahora no se puede llevar a gente parada y él lo hacía porque sabe que en ese barrio (San Javier) hay muchos robos y el suyo es uno de los últimos colectivos que pasa. Yo me bajo en una plaza que está unas cuadras antes (del lugar del crimen), pero no tenía ningún problema, nada. Un tipazo”, conto a TN uno de los pasajeros de la víctima, presente en la protesta.

Si bien el reclamo comenzó de forma pacífica, en un momento una decena de efectivos de seguridad subieron a la terraza de la comisaría local, ubicada a metros de la ruta, y comenzaron a disparar balas de goma y gases lacrimógenos para intentar dispersar la movilización. Como respuesta, algunos de los manifestantes comenzaron a prender fuego patrulleros y otros vehículos que estaban por la zona.

“Nosotros estábamos reclamando y los autos se comenzaron a incendiar cuando comenzaron a reprimir. No vino a hablar nadie con nosotros, solamente nos están tirando con balazos de goma”, cuestionó uno de los choferes, quienes luego se dirigieron a la localidad de San Justo para realizar un corte sobre la avenida General Paz.

El reclamo de la UTA apuntaba también a que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se haga presente en la protesta para ofrecer soluciones.

“Estamos esperando a Berni a que baje como ministro de Seguridad. Estamos cansados de la promesa de la policía, que te hace dos días un operativo y después no están más. En La Matanza, la inseguridad está terrible para los choferes, pasajeros y comerciantes”, sostuvo el conductor Mariano Mandato al programa Ruleta Rosa, por radio Rock and Pop.