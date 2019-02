Discriminada. Erica Borda, la conductora que ganó una demanda contra tres empresas y el Estado nacional por discriminación de género.

El Ministerio de Producción y Trabajo presentó ayer el Listado de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo creado para promover la igualdad de oportunidades en este rubro, una nómina que tiene como primera inscripta a Erica Borda, la conductora que ganó una demanda contra tres empresas y el Estado nacional por discriminación de género.



"Espero que las chicas que quieren dedicarse a esto se animen", dijo la mujer que estuvo presente en la reunión sectorial en el marco del cual se realizó el lanzamiento oficial de este registro.



El Listado fue abierto en cumplimiento de un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el que también se ordena a las empresas Escalada, Transportes Avenida Bernardo Ader y Los Constituyentes que "prioricen la contratación de mujeres hasta que representen al menos el 30% del personal", recurriendo para ello a este registro.



Borda tuvo que volver a la universidad y cambiar de profesión cuando en 2010 y después de 12 años de ejercer como chofer en la línea 140, fue despedida para no volver a conseguir trabajo en un rubro en el que le cerraron sistemáticamente las puertas con la respuesta "mujeres no tomamos". "Me decían que no había condiciones edilicias, baños o vestuarios para chicas", dijo la mujer que desde hace dos años ejerce como enfermera.



Este registro, que es de consulta obligatoria para las firmas que perdieron la demanda, podrá ser utilizado por todas aquellas que deseen incorporar conductoras. La directora de Protección e Igualdad Laboral Cecilia Garau aseguró que "hay sólo 970 mujeres con este tipo de licencias habilitantes contra 370 mil varones" a nivel país. La inscripción al listado se puede hacer en tramitesadistancia.gob.ar.