El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, cometido en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

Además, el tribunal sentenció a José María Núñez Carmona por hallarlo culpable de partícipe necesario de cohecho pasivo y de negociaciones incompatibles con función pública a 5 años y 6 meses de prisión y abonar una multa de $90 mil.

En tanto, Nicolás Ciccone fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por ser hallado culpable de partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con función pública y deberá pagar una multa de $ 90 mil.

A su vez, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y a pagar una multa de $ 90 mil por haber sido encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, deberá hacer tareas comunitarias no remuneradas durante tres años (40 horas mensuales).

En la misma línea, Rafael Resnick Brenner fue condenado a 3 años de prisión en suspensoe inhabilitación perpetua por ser encontrado culpable de haber sido partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública. También deberá realizar durante tres años tareas no remuneradas en favor de una institución de bien público a razón de 40 horas mensuales.

Por último, Guido Forcieri fue condenado por haber sido partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública a 3 años de prisión en suspenso. Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y deberá realizar durante tres años tareas no remuneradas en favor de una institución de bien público a razón de 40 horas mensuales.