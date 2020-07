El secretario adjunto de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (Adeepra), Néstor Barallobres, reveló que la situación económica que atraviesan las instituciones del sector "es desesperante" como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y precisó que ya se cerraron 140 jardines maternales.

"Los colegios sostuvieron su actividad en la pandemia, en todos los ciclos se pudo asegurar la continuidad pedagógica pero no se dio la continuidad en el pago de los aranceles y no porque los padres no quieran", afirmó.

Barallobres detalló que "el trabajo de los padres ha sido tan afectado por la situación económica que en algunos casos se quedaron sin empleo, en otros disminuyeron sus ingresos y esto afectó de manera muy desigual" al sector.

"Hay más de 140 jardines maternales que han cerrado y creemos que esto se va a generalizar provocando un perjuicio a las familias y pérdidas de puestos laborales para los docentes que han estado trabajando con una gran creatividad", aseguró en declaraciones a radio Provincia.

Barallobres rescató el respaldo del Gobierno provincial "con el adelantamiento de subsidios que alcanza a quienes tienen ayuda estatal", pero advirtió que "las más complicadas son las instituciones que aparecieron en los últimos 15 años y que no tienen ese aporte".

"Ese gesto valioso del gobernador (bonaerense Axel Kicillof) no les alcanzó", concluyó.

Días claves

Salarios

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y el Centro Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) convinieron ayer otro 12 por ciento de recomposición salarial para el personal de ese sector de la actividad, que se sumó al 10 por ciento ya obtenido en mayo.

Merlo, primera

La ciudad de Merlo (San Luis) resultó el destino preferido de los turistas para la pospandemia de coronavirus, según una encuesta de booking.com. Según el relevamiento del sitio online, a Merlo les sigue San Carlos de Bariloche, Mar del Plata, Puerto Iguazú y Mendoza.

Combustibles

La venta de combustibles en junio creció un 36,2% respecto a mayo y, si bien sostiene la tendencia de recuperación desde abril, la caída de demanda del sector es aún del 28,3% respecto a febrero, mes previo al aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

¿Incumplimiento?

El fiscal Guillermo Marijuán pidió la citación a declaración del extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, por presunto incumplimiento, a raíz de la salida masiva de beneficiarios a los bancos para cobrar el 3 de abril último, durante la pandemia.