Femicidios. El movimiento "Ni una menos" se fortaleció durante los últimos dos años en Argentina, un país en el que se comete un femicidio cada 30 horas.

Cinco de cada diez mujeres sufre algún tipo de violencia en su relación de pareja, según un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires del que participaron más de 11.500 personas.



Los resultados del test digital www.buenosaires.gob.ar/elamorhacebien, que permite "advertir y reconocer las señales de un noviazgo con indicios de violencia", fueron anunciados ayer con motivo del próximo Día de los Enamorados, que se celebra cada 14 de febrero.



"Diseñado con preguntas simples y concretas que apuntan a detectar comportamientos de control, dominación, humillación y descalificación en la relación de pareja, la prueba ya fue realizada por más de 8.500 mujeres de un total de 11.500 personas que participaron", precisaron desde la cartera de Desarrollo Humano de la ciudad.

Así, el estudio mostró que un 50 por ciento de las mujeres presentan, en mayor o menor grado, signos de violencia en su pareja, mientras que la mayoría (un 70 por ciento) tiene entre 14 y 30 años.



Las señales de violencia de género detectadas se basan en las respuestas a las siguientes diez preguntas: "Cuando no están juntos, ¿tu pareja te controla preguntándote con quién estás, dónde y qué estás haciendo? ¿Revisa los mensajes de tu celular o te pidió la contraseña del mail, Facebook o Instagram? ¿Te acusó de haber sido infiel o de coquetear con otros? ¿Sentís que te alejaste o perdiste contacto con tus amigos o familiares desde que estás en pareja? ¿Le molesta que trabajes/estudies o que hagas actividades de manera independiente como visitar amigos, ir al gimnasio o elegir quedarte en tu casa?", continúa el cuestionario.



Y finaliza: "¿Le molesta que salgas con amigos y cuando lo hacés te habla o mensajea todo el tiempo por celular? ¿Critica tu apariencia y tu ropa o menosprecia en público o privado tus opiniones? ¿Es simpático y agradable frente a los demás, pero cambia cuando están solos? ¿Sentís que no tiene en cuenta tu opinión al momento de programar una salida o tomar alguna decisión que involucre a la pareja? ¿Te dice que todo lo que hacés está mal, que sos torpe o que no servís para nada?". Como posibles respuestas, el test brinda tres opciones predeterminadas: "Siempre", "A veces" y "Nunca", y tras analizarlas emite una conclusión o sugerencia.



Fuente: Télam