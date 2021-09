“¿Algún consejo para Cinthia Fernández que está arrancando su camino en la política?”, le preguntó Ángel De Brito a Fanny Mandelbaum en LAM, donde mostraron breves imágenes del osado spot que grabó la bailarina enfrente del Congreso de la Nación. Allí se la ve en ropa interior y entonando un tango. Con total sinceridad, la periodista señaló que cree que el camino “no es mostrar el cul..”, aunque luego le pidió perdón por ser tan directa.

“Sé que no es políticamente correcto que te lo diga acá, pero me parece que eso no... no es gratificante”, añadió. La precandidata a diputada nacional por Unite contestó que respeta su opinión, pero comentó que tuvo que mostrar la cola para que escucharan sus propuestas de campaña.

“Decidí hacer el video porque quiero usar las cosas negativas para algo positivo. La verdad es que desde el día uno vengo diciendo mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir y todos dicen que no saben cuál es mi propuesta. Me chicanean como hicieron con Amalia Granata. Piensan que un cul.. desactiva el cerebro”, expresó.

Segundos después, explicó: “Si muestro el cu.. al menos van a escuchar la causa. Lamentablemente mi cu.. llama la atención. Lamentablemente hoy es una estrategia para que me escuchen”.

Para dar por finalizado el tema, Mandelbaum señaló que a la panelista podrían escucharla sin necesidad de desnudarse. “Sé que no fuiste a varios programas donde te invitaron. La campaña me da vergüenza, me parece que los chicos que están viendo esto por TV van a tener una pésima idea de lo que es la política”, cerró.

La semana pasada, Cinthia había dado a conocer la canción que creó junto a una influencer. Se trata de una versión de “Se dice de mí”, el tango de Tita Merello que también fue cortina de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea.