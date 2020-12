Alfredo Cahe, histórico médico del Diez y otros justamente diez profesionales de salud que en el pasado también atendieron a Diego Maradona serán llamados a declarar. Se espera que cada médico pueda aportar su visión desde su especialidad para tener el cuadro clínico completo.

Incluso los investigadores no descartan convocar en un futuro cercano a una junta médica para analizar la muerte del Diez y emitir un dictamen sobre posibles responsabilidades o negligencia. La fiscalía general de San Isidro cree que la medicación psiquiátrica que recibía el ex futbolista no era adecuada y resultaba excesiva, lo que podría haber generado efectos adversos en su salud. Se cree que no había control sobre lo que tomaba.

Hasta el momento los imputados en el expediente son Leopoldo Luque, el neurocirujano de Maradona, y la psiquiatra Agustina Cosachov. Ambos fueron allanados y se analiza la documentación y el material secuestrado en ambos procedimientos. El juez autorizó a abrir los teléfonos y computadoras secuestrados en los allanamientos de sus casas y consultorios.

Se trata de dos celulares de Luque -el suyo, marca iPhone, y el de su mujer-, y dos smartphones incautados a Cosachov, de donde los agentes fiscales pretenden extraer todo tipo de comunicación referida a la atención médica de Maradona y a lo que sucedió en las horas previas, concomitantes y posteriores al momento de la muerte.

La herramienta tecnológica que tienen es el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), un aparato que permite extraer de un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo toda la información almacenada de la memoria o de las tarjetas SIM para su análisis forense.

Más allá de la autorización del juez, las fuentes aclararon que ahora se fijará una fecha de pericia y se notificará a cada uno de los abogados de la causa para que puedan participar con un perito de parte. Ambos médicos aportaron sus claves para que puedan acceder.

Se trata de dos celulares de Luque -el suyo, marca iPhone, y el de su mujer-, y dos smartphones incautados a Cosachov, de donde los agentes fiscales pretenden extraer todo tipo de comunicación referida a la atención médica de Maradona y a lo que sucedió en las horas previas, concomitantes y posteriores al momento de la muerte.

La herramienta tecnológica que tienen es el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), un aparato que permite extraer de un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo toda la información almacenada de la memoria o de las tarjetas SIM para su análisis forense.

Más allá de la autorización del juez, las fuentes aclararon que ahora se fijará una fecha de pericia y se notificará a cada uno de los abogados de la causa para que puedan participar con un perito de parte. Ambos médicos aportaron sus claves para que puedan acceder.

Ahora será la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro la que defina si las cuatro hermanas de Diego -Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona- pueden entrar al expediente o si avala el criterio del juez Díaz y las deja afuera de la causa.

Ellas quieren ser particulares damnificadas para poder participar y estar al tanto de la investigación.