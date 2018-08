El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola citó a indagatoria a varios ex funcionarios kirchneristas en la causa que investiga el escándalo de la valija con US$ 800.000 que ingresó al país el venezolano Antonini Wilson.

Las indagatorias recaen sobre el ex ministro de Planificación, Julio DE Vido; su secretario José María Olazagasti y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el ex titular de Enarsa, Exequiel Espinosa, entre otros.

Antonini Wilson.

Además, citó a indagatoria a la ex secretaria de Claudio Uberti, Victoria Bereziuk, que viajaba en el avión en el que estaba Antonini Wilson con los US$ 800.000.

El magistrado dispuso además la prohibición de salida del país de todos los citados.

En total, el juez dispuso las indagatorias de diez personas en el marco del caso que aún sigue vigente y en el cual el único imputado hasta el momento, el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti, había sido beneficiado con falta de mérito.