¿Y el primo? El Presidente confirmó que había hablado con su primo Ángelo Calcaterra antes que éste se presentara como arrepentido en la causa de los cuadernos a raíz de los pagos realizados por la empresa IECSA.

El presidente Mauricio Macri dijo sentirse "contento" de que el escándalo de los cuadernos de las coimas haya sucedido durante su presidencia y que "toda la verdad salga a la luz". Aunque trató de eludir una respuesta directa a si le conviene a él que su antecesora en el cargo, Cristina Fernández de Kirchner, termine presa de cara a las elecciones del año próximo.



"Muchos dicen que no me conviene. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando le conviene, es fundacional para la Argentina", respondió de entrada Macri antes de enumerar logros de su gestión en materia de transparencia.



Pero cuando el periodista Andrés Oppenheimer insistió con la pregunta en la entrevista que le hizo para la cadena CNN en español, Macri completó: "Lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno. Estoy haciendo lo que le conviene al país y al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando".



"La verdad, somos un país muy particular. Aparece un chofer que anotó todo durante años meticulosamente. Yo digo que en la Argentina en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix", expresó el presidente Mauricio Macri en referencia al "arrepentido" Oscar Centeno, sus cuadernos y las series y películas que se difunden por ese sitio de internet.



"La verdad que es reírse para no llorar", minimizó luego su propia broma el presidente. Macri respondió que "claramente" apoyará los cambios de nombre que se hagan a diversos edificios y monumentos actualmente nominados Kirchner y cuando le preguntaron por el centro cultural instalado donde era la sede del Correo, dijo que "está en debate".



"Yo creo que eso va a suceder, ya está empezando a suceder en distintos lugares de la Argentina, así que eso es cuestión de tiempo, va a suceder", abundó Macri, quien agregó: "En todos los países esperan décadas antes de ponerle el nombre de algún expresidente o exdirigente a un lugar público. Acá se hizo algo que nunca en la Argentina había sucedido, una vez más, atropellando", cuestionó Macri al gobierno kirchnerista.



Finalmente, cuando le preguntaron por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el Presidente pidió "no mezclar las cosas" y sostuvo que "una cosa es recaudar permanentemente sobre toda actividad económica que realiza el gobierno en forma coercitiva y otra cosa son los momentos de campaña". Macri dijo confiar "plenamente" en la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.







>>Santa Cruz: revelaciones sobre bóveda

El programa televisivo La Cornisa difundió imágenes de una propiedad de la familia Kirchner en la ciudad de Río Gallegos, donde se podría haber escondido dinero producto de la corrupción. En el informe mostraron que dentro de la inmobiliaria que manejaba Máximo Kirchner habían construido una bóveda.



Las imágenes difundidas por el programa televisivo serán aportadas a la Justicia por el conductor del programa, el periodista Luis Majul, junto con la abogada Silvina Martínez.



Será en el marco de la llamada "causa de los cuadernos", ya que la hipótesis planteada en el informe es que la supuesta bóveda dentro de la propiedad podría haber sido utilizada para guardar el dinero que varias declaraciones judiciales indicaron que se trasladaba en bolsos desde la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz.



Las imágenes corresponden al inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos, en la ex Avenida Roca, actual Néstor Kirchner, al 490/496, de 366 metros cuadrados y donde funcionó la inmobiliaria Sanfelice, Sancho y asociados en la que trabajó el hijo mayor del matrimonio Kirchner, el actual diputado Máximo Kirchner.



"La misma persona que hizo la bóveda de Lázaro (Báez) hizo la de Máximo", denunció Mariana Zuvic, parlamentaria del Mercosur. "El video que adjuntamos muestra la bóveda que se encuentra en el interior de dicho inmueble. Se trata de un espacio que podría servir para guardar los millones de dólares y euros que se enviaban en aviones a Santa Cruz", señala el escrito que se presentará en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio.

>>Para Triaca, CFK "debería ir presa"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habló sobre la causa de los cuadernos de las coimas. Advirtió que si se prueba que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba al tanto de los sobornos y los millones de pesos, debe ir a prisión.



"Si las instituciones funcionan y se prueba el delito, Cristina debería terminar presa", aseguró. Agregó que los cuadernos escritos por Oscar Centeno, el chofer de la mano derecha del exministro Julio De Vido, Roberto Baratta, muestran el negocio que implicaba un país controlado en un ciento por ciento por el Estado.



"Sería un problema si no sabía nada, porque muestra desconexión con la realidad, debería saberlo", insistió el ministro, quien además destacó que los argentinos "queremos transparencia" y dudó de aquellos exfuncionarios del gobierno anterior que aseguran haber estado al margen de toda esta maquinaria. "Hay muchos exfuncionarios que dicen: yo no lo vi. Que callan y tratan que esto no los roce", dijo en diálogo con radio Mitre.



Triaca advirtió asimismo que la Justicia debe manejarse con total libertad, con "las manos libres", y que el Senado no tiene que impedir el avance de la investigación. "Tenemos la certeza de cómo hacemos las cosas, dar la cara es una forma de trabajar. Decir la verdad es esto, ahora vemos la diferencia entre quienes la dicen y lo que no la dijeron por mucho tiempo", indicó.



Mostró su indignación respecto de los montos de dinero de los que se hablan, que entiende pudieron haber sido utilizados para las escuelas y los hospitales, por ejemplo. "Hay que recuperar eso y ponerlo a favor de la sociedad". También habló sobre la economía nacional y dijo: "Tenemos que plantear una Argentina que dé oportunidades al sector exportador".