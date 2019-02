El registro a la aplicación Mi Argentina, que permite tener acceso a la versión digital de la licencia nacional de conducir, se encuentra colapsado dado a la cantidad de usuarios que quieren darse de alta en el sistema. Esta mañana hubo un pico de 200 mil concurrentes por segundo al sitio para registrarse.

Sin embargo, quienes ya cuenten con la app, que se encuentra disponible hace varios meses para realizar consultas, trámites o hacer seguimiento de los mismos, podrán visualizar su carnet de conducir digital ingresando a Mi perfil/Mis credenciales.

Cabe destacar que en la app se verán sólo las licencias de conducir nacionales (no figuran las provinciales) siempre y cuando ya estén tramitadas y vigentes. No es un espacio para tramitar la licencia. Es sólo un espacio donde se puede visualizar, de manera digital, el carnet. Y esa versión digital tiene la misma validez que el carnet físico. Es decir que se puede presentar ante las autoridades de control si así lo requieren.

Quienes no cuenten con la app Mi Argentina, tienen que descargarla al celular, sin costo, desde Apple Store o Play Store. Una vez hecho esto deberán darse de alta como usuario.

Para eso hay que ingresar datos personales: nombre y apellido, número de CUIL, fecha de nacimiento, correo y generar una contraseña. Como en estas horas el sistema está colapsado, es posible que no se pueda realizar este trámite. Se aconseja esperar unas horas y volver a intentar.

Una vez realizado este primer paso, el usuario luego deberá validar su identidad, que lo puede hacer de manera remota o presencial. La validación remota se hace a través de la app y requiere que el usuario se haga una selfie y le saque una foto al DNI.

Esta opción, por ahora, sólo está disponible para Android. Al sistema operativo iOS, esta función llegaría a fin de mes, según informan desde la Secretaría de Modernización. Así es que, quienes cuenten con un iPhone, por el momento, solo cuentan con la opción de la validación personal que se tramita en los Centro de Documentación Rápida del RENAPER.

Una vez que se descargó y validó la identidad, dentro de la app se verán varias opciones, una de ellas es Mis credenciales que se encuentra dentro de Mi Perfil, tal como se mencionó anteriormente. Allí figurará la licencia de conducir.

Este carnet digital tiene un código QR que le otorga validez y permite ser fiscalizado por los agentes de tránsito y las fuerzas de seguridad, tal como ocurre con la licencia física. Ese código QR se actualiza cada 24 horas y contiene los datos necesarios para que la autoridad competente pueda verificar el estado de la licencia.

Las autoridades de fiscalización (policía, fuerzas de seguridad y tránsito) en de todo el país fueron notificadas y capacitadas para la nueva fiscalización digital. En caso de que alguna autoridad no acepte la nueva versión de la licencia, el usuario puede llamar al 0800-122-2678 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cabe destacar que el usuario necesita conexión a internet o datos para descargar la app, consultar la licencia y actualizar el código QR cada 24 horas. No se podrá validar la licencia a través de una captura de pantalla.

Si el usuario cuenta con una licencia nacional de conducir válida pero no puede verla a través de la app, probablemente sea porque no esté validado el nivel 3 en la app Mi Argentina o porque sus fotos y la firma no están registradas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Si la ANSV no recibió de parte de la jurisdicción que emitió la licencia de conducir, la foto o firma del usuario, entonces no se verá la el carnet en la plataforma digital.