El gobierno colombiano, a través de su canciller, Luis Gilberto Murillo, dijo que las relaciones diplomáticas con la Argentina se mantienen “por ahora” a pesar de la expulsión de diplomáticos argentinos ordenada por el presidente Gustavo Petro después que Javier Milei lo tildara de “asesino terrorista”.

“Es preciso dejar claro que no estamos rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Estas se mantienen. No están en su mejor momento, pero no están rotas. Queremos que quede claro que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei”, afirmó el ministro de Exteriores en una entrevista publicada este domingo en el diario El Tiempo, de Bogotá

Sin embargo, consultado sobre la posibilidad de una ruptura, Murillo respondió: “Por ahora están vigentes. Colombia y Argentina son pueblos hermanos con una relación bilateral histórica. No puedo adelantarme y opinar sobre cosas que no han ocurrido. Nuestro país continúa encaminando todas sus posturas hacia la defensa férrea de una relación respetuosa. Espero que podamos superar este difícil momento y que el Gobierno argentino entienda nuestro mensaje, pero las últimas declaraciones del presidente Javier Milei indican que hasta ahora no ha sido así”, indicó.

La crisis se desató después que Milei, en una entrevista con CNN, calificara a Petro como “asesino terrorista” por su pasado guerrillero. El gobierno colombiano ordenó entonces la expulsión de diplomáticos argentinos, en una escalada de la crisis que se había iniciado en enero. Entonces, la Cancillería de Bogotá había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires luego que Milei tildara a su par colombiano de “comunista asesino”.

En agosto pasado, en plena campaña electoral, Petro había dicho que las continuas descalificaciones de Milei contra el socialismo lo hacía recordar al nazismo. “Esto decía Hitler”, afirmó.

Qué dijo el canciller colombiano sobre la crisis diplomática con la Argentina

Murillo dijo que la decisión de Petro de expulsar a los diplomáticos argentinos fue “escalamiento de inconformidad” ante los comentarios reiterativos de Milei contra el mandatario colombiano.

Pero aclaró que las relaciones se mantienen a pesar de todo. Según dijo, las conversaciones entre ambas naciones se están dando por los canales oficiales, entre ellos los servicios consulares.

“Como ya lo comenté, esperamos que sigan funcionando normalmente para que la población, en principio, no resulte afectada. Es preciso decir que nuestro cónsul en Buenos Aires, Germán Gómez, y todo su equipo están trabajando normalmente, atendiendo los trámites que necesitan nuestros connacionales y asistiéndolos cuando lo solicitan”, afirmó.

Murillo denunció “las repetidas declaraciones irrespetuosas de parte del presidente de la República de Argentina. En ese sentido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos en proceso de comunicar los alcances de la decisión que, con mucho dolor, hemos tomado. Este tipo de decisiones se anuncian por las vías diplomáticas establecidas y debo decir que esas comunicaciones, como todas las diplomáticas, tienen un carácter de reserva”.

El canciller dijo esperar una normalización de los vínculos bilaterales. “Realmente espero que podamos encontrar caminos para superar este impasse generado por tan desafortunadas declaraciones en contra del presidente Gustavo Petro”, expresó.

Además, buscó dar tranquilidad a los empresarios colombianos con inversiones en la Argentina. El intercambio entre Colombia y Argentina es significativo. En 2023, por ejemplo, importamos desde Argentina cerca de 1.315 millones de dólares y exportamos alrededor de 360 millones de dólares. Las medidas que hemos tomado no afectan este intercambio y esperamos que siga así”, afirmó.

En ese marco, apuntó: “Es preciso decir que también tenemos una relación de trabajo muy importante en otras áreas como, por ejemplo, la lucha contra las redes criminales transnacionales. Se trata de uno de los temas más delicados. Exactamente. Este tipo de cooperación no debe verse afectado. Haremos frente a los desafíos de este difícil momento en las relaciones de manera anticipada, y a medida que vayan surgiendo en todas las áreas, incluyendo el mantenimiento de los lazos de cooperación en materia consular, económica y judicial, entre otras”, insistió.

Por qué Colombia expulsó a diplomáticos argentinos

Consultado por el motivo por el cual el gobierno colombiano decidió expulsar a diplomáticos argentinos, Murillo aseguró: “Nuestro objetivo es que el presidente Javier Milei entienda que tomamos muy en serio la defensa de la dignidad de la figura presidencial de Colombia y no vamos a permitir que siga insultando con palabras desobligantes y de irrespeto inaceptable en contra del presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por las y los colombianos”.

Murillo dijo que Milei “reincide en ese tipo de irrespeto. Entonces escalamos la forma de expresar nuestra inconformidad y enfático rechazo a esos actos ofensivos contra nuestro presidente y nuestro país. Estamos seguros de que este es un hecho repetitivo que afecta significativamente las relaciones históricas de amistad entre las dos naciones y, claramente, deterioran las posibilidades de entendimiento de ambos pueblos”, dijo.

Según afirmó, “de ahí (llegó) la respuesta tan dura de Colombia…En el marco de las acciones diplomáticas, decidimos desde el Gobierno Nacional expulsar a funcionarios de la embajada de Argentina en Bogotá, sin afectar, por ahora, el servicio consular y procurando siempre la atención adecuada de las necesidades de las y los connacionales, y esperando un cambio de actitud del presidente Javier Milei, que sea conducente a un buen entendimiento en beneficio de los dos países, como ha sido la tradición entre Colombia y Argentina”, concluyó.