Boudou, en su primer juicio oral

El ex vicepresidente Amado Boudou ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py para afrontar el primer juicio oral en su contra: está acusado de haber inscripto a su nombre un auto cuya documentación es falsa. El ex funcionario kirchnerista arribó a la sede de los tribunales de Retiro junto al ex vicegobernador bonarense Gabriel Mariotto, Osvalo Papaleo y Martín García, todos integrantes de la agrupación política Patria para Todos. También se encuentra presente Manuel Quieto, vocalista de La Mancha de Rolando.

Boudou deberá explicar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital, integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg la compra de un Honda CRX Del Sol, modelo 92, que fue inscripto en 2003 a nombre del ex ministro de Economía pero se detectó que la documentación con la que se hizo el trámite era apócrifa. Interviene la fiscal Stella Maris Scandura.



También serán juzgados Andrés Alberto Soto, Rodolfo Basimiani, María Graciela Taboada de Piñero y Agustina Seguín -ex pareja de Boudou- acusados de "falsedad ideológica prevista y reprimida".

Boudou también está procesado en la causa por el caso Ciccone, en la que se lo acusa de haber intentado quedarse con la ex Ciccone Calcográfica. Además, afronta una causa por enriquecimiento ilícito y otra por la compra de 19 autos de lujo realizada cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía.

La causa por la compra del auto

Comenzó en septiembre de 2009 por una denuncia que hizo la titular del Registro de Automotores número 2 de la Capital, María Gabriela Taboada de Piñero, luego de una auditoría que realizó la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de Automotor (DNRPA) y en la que halló el trámite del auto de Boudou con papeles falsos.

Son varias las irregularidades detectadas por la Justicia. En 2003, Boudou inició el trámite para cambiar la radicación del Honda que figuraba en Moreno, en la dirección de Cayetano Campione, el primer dueño del rodado, que lo había vendido a la concesionaria Atlántica Automotores, de Mar del Plata.

Si bien la firma de Boudou que aparece en el formulario 04 por el que se pide el cambio de radicación es verdadera, la dirección que dio el entonces ministro -Berón de Astrada al 2708, a metros del Riachuelo- no existe. En esa cuadra de fábricas y depósitos, la primera puerta es el 2712.

Luego, en el 08 con el que se hizo la transferencia del Honda rojo patente WYT 716 se insertó una firma del ministro que es falsa. También se determinó que la verificación policial realizada para repatentar el auto es apócrifa.

Otra de las irregularidades halladas en el expediente es la que se relaciona con el número de motor. En los papeles del auto se sigue conservando aquel con el que salió de fábrica, pero el Honda tiene un motor diferente porque el original se fundió en 1995 y hubo que cambiarlo.

Finalmente, en la declaración jurada que realizó Boudou ante la Oficina Anticorrupción figura que el auto le pertenece desde 1992; cuando en ese entonces estaba a nombre de su primer dueño, que murió hace algunos años.