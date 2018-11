Aida, la hermana de Mario Melo, el ex boxeador fallecido en un concurso de medialunas, contó en TN qué fue lo que pasó y cómo se desarrolló la competencia: "Yo lo estaba mirando por TV. No sé si él iba a participar o si surgió ahí mismo", comenzó. "Él cayó atrás del locutor, que pensaba que Mario estaba haciendo una broma".

"Mario no podés hablar, contestame, contestame´", le decía el locutor. "Mario le hacía señas que no podía respirar. Le empiezan a contar el minuto, se mete la primera, la traga, se mete la segunda y cuando estaba masticando, se mete la tercera, y ahí se atraganta porque no había tragado la segunda", dice. "Aparece el locutor y le dice que se había terminado su tiempo". Entonces, "Mario empieza a los manotazos, como se va a ver en el video, y cómo el locutor no se da cuenta, lo pone por delante al locutor y cae atrás de locutor. Lo tiraron al piso y lo trataron como si tuviera un infarto".

"No estaba completamente organizado, no había médicos para el evento", denunció Aida, hermana de Mario. Mario la había invitado a su hermana para disfrutar en familia, pero ella no pudo asistir y lo miraba en vivo por un canal de TV de Pinamar.