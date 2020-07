La casa natal de Ernesto "Che" Guevara en Rosario, un lugar marcado por la figura del revolucionario latinoamericano, sale a la venta, ante la imposibilidad de concretar distintos proyectos culturales frustrados.

La vivienda, ubicada en la ciudad santafesina, de 200 metros cuadrados, se vende por 400 mil dólares. Es un departamento localizado en un edificio neoclasista de estilo francés de la céntrica esquina rosarina de Urquiza y Entre Ríos, que fue proyectado por Alejandro Bustillo, gran exponente de la arquitectura argentina.

En los últimos 18 años, con los nuevos propietarios, la residencia natal del mítico revolucionario (1928-1967) se convirtió en una especie de casa-museo para visitas coordinadas, debido a que por tratarse de un departamento dentro de un predio residencial no se puede abrir para el público en general.

El departamento está dentro de un edificio declarado como patrimonio arquitectónico.

Cuando Argentina estallaba en 2001, el departamento fue comprado por el empresario argentino radicado en Brasil, Francisco Farruggia, y por su socio y amigo español, Manuel De la Rica Pascual, exdirector de publicidad del diario español El País. Desde entonces el inmueble se encuentra deshabitado.

En ese marco el abogado y amigo de Farruggia, Horacio Baldoni, recordó el día en que tuvo el primer contacto con la, por entonces, dueña del lugar, una mujer de apellido Repetto. "Un día le toqué el timbre a la señora que vivía en la casa. Cuando ella preguntó quién era, le dije la verdad a secas: Mire, le vengo a comprar la casa", recordó.

En ese momento se produjo un silencio absoluto y, al cabo de unos segundos, la mujer le respondió de manera no menos insólita: "Escúcheme, acá viene el embajador de Holanda; a mi me llama el cónsul de Noruega; también alguien relacionado con el presidente de los Estados Unidos... y ahora también usted me toca el timbre y me dice que me quiere comprar la casa".

"Memoria". "Tendremos en cuenta entre las ofertas de compra a quienes preserven la memoria histórica del apartamento", apuntó Farruggia.

Baldoni se rió con ganas pero le explicó a la dueña de la vivienda que él no era una persona influyente: "Somos un grupo de pibes del Cairo (conocido bar rosarino donde se juntaban Roberto Fontanarrosa y sus amigos)", le dijo y contó una y mil historias: "Y así fue que le terminamos comprando la casa nomás", agregó con picardía.

"Teníamos un gran proyecto cultural", en el que iban a participar el escritor y caricaturista Roberto Fontanarrosa y la cantautora Mercedes Sosa, pero la muerte de ambos abortó la idea, comentó Farruggia. Hasta el escritor colombiano Gabriel García Márquez se animó a imaginar un destino para ese departamento.

El consorcio del edificio se opuso con obstinación a cualquier propuesta, temeroso de la concurrencia masiva que se pudiera generar. Sobre el motivo de venta del lugar, Baldoni consideró: "Mis amigos y yo estamos grandes y queremos dejar lugar para que alguien haga otro proyecto". El abogado rememoró las visitas de los hijos del Che, su esposa y generales cubanos.

El departamento fue construido hace más de 90 años y aún mantiene en perfectas condiciones su estilo francés, de la década del 1920. Se accede al salón después de subir por un ascensor de reja acorde a la época, y son justamente imágenes que retratan a Guevara las que dan la esperable bienvenida acomodándose por el living principal y recuperando distintos momentos de la vida del revolucionario más icónico de todos los tiempos iluminados por la luz que se cuela desde la calle por ventanales con banderola de medio punto.

Los pisos de listones de madera de pinotea y las molduras son las originales, así como las puertas macizas y algunas de las arañas de bronce, aunque otros espacios de la casa fueron modernizados. "Edificio de categoría con estética elegante de época -invita la inmobiliaria-. Tiene hall de recepción, gran living, estar diario con un escritorio, cocina separada con muebles de bajo mesada y alacena, comedor diario. Cuatro dormitorios amplios con placares, baño completo. Calefacción central". Sobre su morador célebre no dice nada. Télam