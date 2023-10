El primer debate presidencial dejó unos pocos picos de tensión por el tema económico y en materia de derechos humanos, aunque quizás lo más recordado sea la frase “Sos un gatito mimoso del poder económico”, que le dijo Myriam Bregman a Javier Milei. Hoy a las 21 horas, el líder de La Libertad Avanza (LLA), la candidata del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) volverán a enfrentarse en el segundo debate organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Todos descuentan que, con la experiencia del primer debate, este segundo será más picante, y que le pondrán más atención al momento de pedir el derecho a réplica y a las preguntas cruzadas del tercer bloque.

Será la última instancia en que estarán los cinco juntos, a dos semanas de las elecciones generales del 22 de octubre, con una expectativa muy alta ya que las PASO arrojaron un escenario de virtual paridad. Todas las mediciones vienen coincidiendo en que Milei se mantiene en el primer lugar en intención de votos, en torno a los 35 puntos, con Massa en segundo lugar en la franja de los 30, y Bullrich rezagada, alrededor de los 25, con variaciones de entre dos y tres puntos por arriba y por abajo según las consultoras. Este escenario muestra que quien deberá afilar sus intervenciones y volverse más incisiva será Bullrich. A la candidata de Juntos por el Cambio le quedan dos semanas para pelear su ingreso al balotaje y su performance en el primer debate - en el que estaba afectada por un fuerte estado gripal - no cumplió con las expectativas.

Si bien en Santiago del Estero no hubo un claro ganador ni un perdedor, tanto Milei como Massa sienten que salieron airosos. El candidato de UxP, porque llevaba las de perder por la crítica situación económica y el escándalo de Martín Insaurralde. Milei, porque no perdió los estribos y ratificó sus propuestas. Schiaretti y Bregman, en tanto, tuvieron buenos desempeños, con soltura y posibilidad de exponer sus argumentos y confrontar con sus adversarios.

Más allá de los ajustes actitudinales que harán los candidatos, en este segundo debate los ejes temáticos serán diferentes. Y por el escaso tiempo para exponer - solo dos minutos en cada tema- deberán elegir en qué aspectos pondrán el acento. El primer eje será “Seguridad”; el segundo, “Producción y Trabajo”; y el tercero, “Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Medio Ambiente”. La amplitud de este último eje deja a los candidatos con más libertad sobre qué aspecto focalizar su exposición.

Cómo se prepara Massa para el segundo debate

El candidato del oficialismo repitió el esquema de preparación del primer debate en Santiago del Estero. Esta semana vino trabajando los temas con los equipos técnicos, y realizó ensayos en un hotel reservado especialmente. El objetivo fue ajustar los tiempos y ejes de sus exposiciones. Su team de asesores lo integran el consultar catalán Antoni Gutiérrez-Rubí; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el jefe de campaña de UxP y ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y el vocero histórico del titular de Economía, Santiago García Vázquez. Como consultor externo se sumó el brasileño Edinho Silva, que trabajó como jefe de campaña de Lula Da Silva.

Massa también estuvo evaluando las posibles preguntas de sus adversarios (cada candidato podrá hacerle una al resto a lo largo del debate) y las réplicas (hasta un máximo de cinco) a sus argumentos. En ese sentido, si bien no hará grandes cambios, imagina que sus rivales, tras la experiencia del domingo pasado, direccionarán mejor sus dardos. En especial, Bullrich y Milei. Esta semana que pasó fue particularmente delicada por la disparada del dólar blue y la instalación del escándalo de Insaurralde en los medios y la Justicia, donde el ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof ya acumula una decena de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y una investigación abierta en Uruguay.

En el equipo de Massa dicen “no tenerle miedo” al tema Insaurralde y creen “haberlo encapsulado”. Admiten, con alivio, que no tuvo la presencia que imaginaban en el primer debate, pero descuentan que el escándalo va a ser mencionado por sus rivales. “Sergio fue muy claro y taxativo. Apenas se enteró, mientras estaba yendo en auto para Santiago del Estero, le exigió la renuncia en el día a su candidatura (a concejal por Lomas de Zamora) e Insaurralde renunció a las cinco horas”. En las encuestas que manejan, aseguran que “más de un 70% valoró positivamente que actuó firme, rápido e hizo todos los llamados para exigirle la renuncia”.

Respecto del tema Seguridad, hará foco en la protección ciudadana y la prevención del delito. Se basará en “replicar su gestión al frente de Tigre” con foco en “dotar de tecnología a las fuerzas de seguridad, aumentar las cámaras de seguridad y proveer botones antipánico”. Insistirá en que “le permitió bajar el delito más de un 90%” en ese municipio y en su intención de ampliar esas experiencias a ciudades de más de 100.000 habitantes.

Massa buscará confrontar con Milei. “No para atacarlo a él ni a sus votantes, pero sí plantear que su idea de armar a la sociedad a partir de los 16 años genera muchas dudas, porque sería abandonar el rol en la seguridad que tiene que tener el Estado, con inversión en tecnología y capacitando a las fuerzas”, explica uno de sus asesores. En ese sentido, buscará plantear que la propuesta de Milei “sería como una lógica de abandono” que genera “inquietud y dudas en las madres que pueden ver la posibilidad de que su hijo o su hija vaya al club y se encuentre con un compañero armado”. Reiterará lo que dijo ya en diversos actos de que quiere que los adolescentes vayan a la escuela o al club con notebooks en sus mochilas en lugar de armas. Junto con su equipo también evalúa plantear la baja de la edad de imputabilidad, “en línea con su propuesta histórica”.

En cuanto al segundo tema, Trabajo y Producción, “va a poner en valor la reforma que impulsó en la eliminación del impuesto a la Ganancias, los alivios fiscales a los monotributistas y la baja de impuestos a todos los sectores del trabajo”. En su estrategia de refutar las ideas de Milei, pondrá en duda “la sensatez” de algunas de sus propuestas. Por ejemplo, planteará el impacto en el sector automotor si se cerrase el comercio con Brasil o China, que depende de las exportaciones al principal socio del Mercosur, y en otras actividades industriales y primarias en las economías regionales. ”¿Qué va a pasar con los trabajadores de las automotrices de Córdoba o Pacheco, o un productor de Catamarca que vende toda su producción de aceitunas a Brasil? El camino es con más trabajo y ayudando a las Pymes”, señalaron en su equipo.

Y en el tercer eje que incluye “Protección del medio ambiente”, el candidato de Unión por la Patria apuntará a rechazar lo que dijo Milei de que “cualquiera pueda contaminar los ríos” y se referirá al desarrollo de energía limpia, el hidrógeno verde y la transición a energías renovables como “proveedora de nuevas oportunidades”. Prevé mencionar, además, lo que hizo en Tigre con “el tema del reciclado, involucrando a los jóvenes”.

En cuanto a “Desarrollo Humano”, se centrará en terminar con el esquema actual que “eterniza los planes sociales y encontrar un método de puente del empleo con menos cargas sociales para transformarlos en planes de trabajo con beneficios fiscales para quienes tomen un empleado”.

Cómo se prepara Milei para el segundo debate

En las huestes de Milei, aseguran que el líder de La Libertad Avanza está “muy conforme y muy tranquilo” después de su desempeño en Santiago del Estero. Más allá de eso, estuvo esta semana preparándose y reuniéndose con sus equipos técnicos para ver los temas, pero sin simulacros ni ensayos del debate. “Quedó contento con su performance en general y con haber discutido el modelo económico con el candidato del gobierno, que es el adversario que queda por delante. Pudo explicar su posición en cada uno de los temas de la manera en que había pensado”, señalan en su entorno.

Consideran que “el hecho de que Patricia haya estado floja, lo dejó mejor parado. Hay un universo de votantes que tiene en claro que va a votar a Javier, y otro universo que duda de votar a Javier o Patricia. El debate puede haber ayudado a mucha gente a decidirse por Javier para enfrentar al Gobierno. Quedó claro que la única alternativa frente a Massa es él”, aseguró a Infobae un interlocutor de confianza del libertario.

En el tema de Seguridad lo está asesorando su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. A sabiendas de que su posición en favor de permitir la libre portación de armas, seguramente, será rebatida por sus rivales, uno de sus principales colaboradores le dijo a Infobae que “las armas no son parte de su propuesta de gobierno”. Otra persona de su círculo de confianza negó que hubiera una polémica al respecto “porque la tenencia y la portación de armas legales ya existen en Argentina. Frente a gente que dice querer eliminar la tenencia, Javier está a favor de una mayor libertad para que la gente decida”. Y en ese sentido, agregó: “El problema es que el ex RENAR (actualmente Agencia Nacional de Materiales Controlados) lo maneja La Cámpora desde hace 20 años, con un interludio de 4 años. Entonces, el planteo es que no queremos que La Cámpora decida quién puede tener o no armas. Javier quiere ir a un esquema mucho menos arbitrario y que la población que elige armarse, pueda hacerlo cumpliendo los requisitos. Si el Estado falló, porque no pudo prevenir de que alguien se te meta en la casa o te quiera atacar, el individuo tiene - desde una cuestión filosófica - el derecho natural a defenderse”.

En el eje de Trabajo y Producción, afirman que “por tratarse de temas eminentemente económicos, es donde Milei se siente más cómodo”. Esta semana estuvo consultando con su futuro secretario de Trabajo, Gustavo Morón, en caso de llegar a la Casa Rosada, fue superintendente de Riesgos del Trabajo durante la administración de Macri. En el debate, Milei hará foco en “quitar regulaciones y eliminar impuestos” y “sacarles el pie del Estado en la cabeza a quienes producen”. Mencionará el modelo del seguro de desempleo que existe hoy en la construcción, que ya elogió en otras oportunidades, y por el que se reunió en secreto con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

En el tema de Desarrollo Humano su asesora es Sandra Pettovello, futura titular del Ministerio de Capital Humano a crearse, que también incluirá las áreas de salud, educación y trabajo, entre otras. En el entorno de Milei aseguran que está “muy entusiasmado” con el proyecto de creación de esa cartera y creen que “es bastante revolucionario el concepto”, con lo cual “va a usar todo el tiempo que pueda para explicarlo de la mejor manera posible”.

En cuanto a Vivienda, el libertario se estuvo preparando con Ricardo Inti Alpert, coordinador de la Consultora Tecnopolítica, especializada en el tema. Como solución al déficit habitacional, mencionará su propuesta de “un programa nacional de fomento a los fideicomisos de urbanización, infraestructura vecinal y construcción al costo”. El tema del medio ambiente, directamente, no figura en su plataforma de gobierno y en su equipo no dieron precisiones si lo abordará.

Cómo se prepara Bullrich para el segundo debate

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio también estuvo trabajando el contenido de sus exposiciones esta semana y en su entorno aseguran que preparó “artillería pesada” para revertir la imagen que dejó en Santiago del Estero. Saben que la titular del PRO se juega a todo o nada en las dos semanas que faltan para las elecciones y que la instancia de esta noche será clave para capturar una porción de votantes indecisos, desilusionados con Juntos pero cercanos a sus ideas, o atraídos por el discurso de Milei pero temerosos de su viabilidad.

En ese sentido, afirman que Bullrich buscará ser mucho más incisiva hoy en la Facultad de Derecho. Admiten que el desempeño no cumplió con las expectativas y que dejó pasar varias oportunidades para acorralar a Massa y Milei - sus principales contrincantes - e interrogarlos de manera más efectiva. Pero lo adjudican a su estado gripal que la puso en inferioridad de condiciones físicas. Niegan las críticas de que pareció “demasiado coacheada” e insisten en que “Patricia tiene sus propias ideas y su carácter”. Sin embargo, admiten que la rigidez del formato y el exceso de preparación le jugaron en contra. Confían en que Bullrich estará “más suelta” y será más espontánea.

Entre los principales asesores que vinieron colaborando con ella para la presentación de esta noche figuran su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza; el coordinador de sus equipos técnicos, Alberto Forihg; Hernán Lombardi; y el consultor Derek Hampton. Para “bancar la parada”, la acompañarán esta noche los principales dirigentes de Juntos. Entre ellos, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Néstor Grindetti, Jorge Macri y el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Bullrich concentrará sus dardos hacia Massa y Milei, y según fuentes de su equipo de campaña, expondrá el presunto acuerdo político que existiría entre ambos para acceder al balotaje y luego hacer “un acuerdo de gobernabilidad”. En esa línea, señalará que es uno de los motivos por los que el libertario no denuncia “la corrupción del kirchnerismo”. Aseguran que la candidata volverá con el tema del escándalo de Insaurralde, se referirá al caso del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y a la situación judicial de Cristina Kirchner. A su vez, mostrará una faceta más combativa contra Milei, como se vio ya en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Destacan que la candidata del PRO tiene a su favor que el primer eje temático es Seguridad en el que “se maneja muy bien y es una de sus fortalezas”, y apelará a su experiencia como ministra del área de Macri. Se referirá a la situación de Rosario sumergida en una guerra de bandas narcos. Sus colaboradores están convencidos que “la inseguridad fue un desastre en los cuatro años que pasaron y Massa no tiene una respuesta para dar”, y que “no es un tema que Milei haya abordado en sus propuestas”.

En el eje Trabajo, retomará “su lucha histórica con el sindicalismo”,y volverá a mencionar, como lo hizo en el primer debate, la alianza de Milei con el histórico líder gastronómico Luis Barrionuevo, al que Bullrich asoció con el “sindicalismo mafioso”.

Bullrich envió un correo electrónico masivo ayer sábado a sus potenciales votantes y simpatizantes para que la “ayuden a difundir en las redes las ideas” que va a exponer en el debate. “¡Es muy importante que usemos todos los canales para llevar los planes y las propuestas que armamos con nuestros equipos!”, afirmó en el mail en el que también instó a usar el hashtag #PatoPresidente en las redes sociales para “acompañarla”. “Yo voy a estar adelante, pero tu participación también es fundamental. Te necesito escribiendo, posteando, reposteando y compartiendo nuestras propuestas, sé protagonista de la historia en este momento clave para el futuro del país”, reclamó antes de cerrar la misiva con su nombre.

Cómo se prepara Schiaretti para el segundo debate

En el equipo de campaña del candidato de Hacemos por Nuestro País afirman que el gobernador de Cordoba está “muy tranquilo” por su experiencia de gestión, los años que lleva en la política y su experiencia en anteriores debates. Además, señalan que “El Gringo” es un tipo tranquilo en general, y eso se vio en Santiago del Estero”.

Esta semana, el mandatario se estuvo preparando con el mismo equipo de confianza que lo acompaña siempre en Córdoba, encabezado por Roberto Sposetti, su histórico estratega de comunicación. Desde Buenos Aires, está muy activo Diego Bossio, con las cuestiones económicas más técnicas de la macroeconomía, y como hombre de consulta, Florencio Randazzo, el candidato a vicepresidente. “Somos un equipo de una decena de personas que aportamos alguna opinión, pero la realidad es que Schiaretti tiene todo en la cabeza. El tema es no pasarse del tiempo de dos minutos. Entonces, pasa más por ayudarlo a armar algo que que le permita decir todo lo quiere transmitir en el límite del tiempo. Pero los datos los maneja todos. Va por su tercer período como gobernador de Córdoba”, reconoce uno de los integrantes de ese grupo.

A sabiendas que hubo un sinnúmero de memes en las redes sociales a posteriori del debate sobre la reiteradas menciones del mandatario a su provincia -al punto que el propio Schiaretti hizo un posteo agradeciendo el “humor” con que fueron tomadas- , en su entorno ya adelantaron que va a volver a hablar de Córdoba. “¿De qué quieren que hable? Si gobierna Córdoba y es una provincia exitosa. Está claro que su modelo de gestión es lo que pretende replicar en la Argentina. Entonces va a contar qué es lo que hizo y en función de eso, que lo mismo se puede hacer en todo el país”.

Respecto del tema de Trabajo y Producción, Schiaretti mencionará que Córdoba aumentó su cantidad de parques industriales de 4 a más de 50. “Es un modelo de fomento a la producción y el empleo que incluye desde ventajas impositivas hasta el desarrollo de infraestructura. Córdoba hizo en un año y medio 3.000 kilómetros de gasoducto y la Nación festeja hacer, en siete años, 600 kilómetros (por el gasoducto Néstor Kirchner cuyo primer tramo fue recientemente inaugurado por el Gobierno nacional). Los parques industriales se proveen básicamente de gas. Entonces esa expansión del gasoducto es una de las cosas que le permitió a Córdoba desarrollarse en materia industrial en todos los sectores de la provincia y generar empleo”, explicaron en su entorno.

En el capítulo de Seguridad, el mandatario cordobés recordará que su provincia “no es específicamente conflictiva”, aunque no escapa de lo que pasa en el resto del país y sobre todo en en los grandes conglomerados urbanos. Pero destacan que no sufre los problemas de narcotráfico que, por ejemplo, tiene Santa Fe. ”Córdoba lo que tiene, sobre todo, es narcomenudeo, pero no tiene grandes bandas narcos. Importó de Medellín lo que él vio hace muchos años y da resultados para mejorar los índices de narcotráfico, sobre todo en las zonas más postergadas de la provincia: penetración de las instituciones de la sociedad, foros de seguridad vecinal y acciones vinculadas con lo deportivo en los barrios”.

En cuanto a Medio Ambiente, destacará que Córdoba es la principal productora de biocombustibles del país y su política de incentivo al tema de energías limpias, que la ubica como “una de las más avanzadas en el tema desde hace varios años”. En relación a la problemática de la vivienda, se referirá al acceso al crédito y los programas del Banco de Córdoba de apoyo para acceder a la casa propia.

Cómo se prepara Bregman para el segundo debate

En el equipo de campaña de Bregman celebraron el desempeño de la candidata del FIT-U en el primer debate, y a partir de esa experiencia, además de la preparación sobre los temas, estuvieron analizando el momento más conveniente para pedir los derechos a réplicas para romper la esperable polarización entre Massa y Milei. En ese sentido, creen que en el primer debate, Bregman pudo “mantenerse en la conversación” y dosificar bien las réplicas hasta el final, para no agotarlas de entrada. La candidata pidió dos réplicas al principio y se guardó tres para el bloque de derechos humanos, que le interesaba especialmente. “Ellos concentraron el debate al principio, pero no les quedó ninguna al final, donde Myriam pudo destacarse”, analizaron.

De cualquier manera, creen que del primer bloque económico que concentró las réplicas en la primera mitad del debate, “la gente no se acuerda mucho, por lo que no fueron efectivas desde el punto de vista la llegada del mensaje. Y sí se acuerdan de la frase de Myriam cuando le dijo ‘gatito mimoso del poder económico’ a Milei. Esa frase es la que quedó instalada”.

“El debate tiene la ventaja que es igualitario, pero tiene la desventaja de que es muy poco tiempo para expresar algunas ideas a fondo. Y que no hay repregunta”, advirtieron en el equipo de Bregman. Sin embargo, festejan que permitió mostrar que “no es una elección solo de tres, sino que hay cinco candidatos”.

En sus intervenciones esta noche, la candidata del FIT-U hará un llamado al voto en las generales. Están convencidos que votantes que no fueron a votar, pueden inclinarse por la izquierda, y que hubo potenciales votantes que “no conocían a Bregman y el debate les dio esa oportunidad”. Piensan también en los votantes de Juan Grabois a los que no les gusta Massa y también consideran que hay jóvenes que no conocían la posición “pro-dictadura de Milei y pueden cambiar su voto el 22 de octubre.

Respecto de los ejes temáticos, en el bloque de Trabajo harán eje en la reducción de la jornada laboral al considerar que es una propuesta de la izquierda cuya discusión llegó al Parlamento. “Es un proyecto nuestro del que veníamos hablando en la campaña y hoy vamos a tener un escenario privilegiado para transmitirlo, si se repiten los 40 y pico de puntos de rating”, señala uno de los integrantes del equipo que está participando de la preparación de la candidata.

En cuanto al tema Seguridad -fue uno de los ejes en los que Bregman confrontó con Bullrich por su rol como ministra de Macri -, en el comando de campaña del FIT-U indicaron que en este segundo encuentro quieren “dar su visión por la positiva sobre el tema y demostrar que hay una interpretación alternativa a la instalada”.

El debate será televisado por la TV Pública con la posibilidad de que sea retransmitido por las demás emisoras del país. Infobae realizará una transmisión especial en vivo, desde las 20.