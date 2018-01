Boudou apenas salido de la cárcel

El ex vicepresidente Amado Boudou recuperó ayer su libertad luego de permanecer encarcelado por más de dos meses y aprovechó sus primeas horas fuera del penal de Ezeiza para enviar un mensaje en video y recibir a algunos dirigentes kirchneristas.

Boudou llegó a su nuevo domicilio en Barracas pasadas las 22, y grabó un video que publicó a través de las redes el diputado Horacio Pietragalla. "Compañeras y compañeros muchas gracias. No saben lo que vale el acompañamiento de la forma que llega cuando uno está detenido. Yo digo que nunca estuve preso porque no me van a quitar la posibilidad de soñar, ni de creer ni de estar orgulloso de lo que hicimos. Pero la verdad es que no hay nada que festejar", indicó.

Hoy estuvimos con Zaninni y Boudou en Ezeiza lo vimos bien y fuertes, cuando estábamos por irnos nos enteramos que lo liberaban a Amado! Nos puso contentos,pero vamos a seguir exigiendo la libertad de los presos politicos de Macri! #ArgentinaSinPresosPoliticos pic.twitter.com/5DAasrJUF6 — Horacio Pietragalla (@pietragallahora) 13 de enero de 2018

"Hay que trabajar para que no haya ni un solo preso político en la República Argentina, nadie. Esta democracia no resiste lo que está pasando, no resiste que se cree un sentido común de los atributos del condenados a personas que están detenidas por motivos políticos. Así que muchas gracias pero es mucho más lo que falta y hagámoslo todos juntos", finalizó.

Visitantes K

Fueron varios los dirigentes kirchneristas que llegaron a la vivienda de Boudou a poco de su liberación. Uno de los primeros fue el ex titular de la Afsca, Martín Sabatella.

Boudou estuvo preso por enriquecimiento ilícito y por facturas truchas para cubrir viáticos de sus viajes a Europa. Dos camaristas federales de turno votaron a favor de su libertar porque creen que las pruebas no corren riesgo y que no se va a fugar.