La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó ayer que el Gobierno nacional abonará nuevamente los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las casi 9 millones de personas que lo cobraron la primera vez, con un cronograma de pagos que arrancará el próximo lunes 8 de junio.

En ese sentido sostuvo que los pagos se completarán en un período de entre 4 a 5 semanas, a través de las cuales se buscará también generar una cuenta bancaria para los beneficiarios que aún no están bancarizados.

Con "el cronograma del segundo pago del IFE se va a tratar de llegar al 100% de los 9 millones de argentinos con una cuenta bancaria", aseguró Raverta ayer por la tarde durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La titular de la Anses dijo que la misión del Gobierno es montar "un cronograma prolijo y con el que no se agolpe gente en la calle" y que para quienes no pueden asistir en la fecha asignada por tener Covid-19 u otro motivo "habrá nuevamente una fecha".

Los pagos, aseguró Raverta, comenzarán el próximo lunes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero.

Luego el pago irá avanzando día a día en base al número de terminación de cada DNI, y en el tramo final se abonará a quienes no tienen cuenta bancaria. Los detalles del cronograma de pagos estarán definidos en un decreto que puede ser publicado hoy.

La funcionaria señaló que la Anses busca armar "un cronograma inteligente, más ágil, porque 9 millones de personas no pueden salir todas juntas a cobrar".

Entre quienes tenían una cuenta bancaria, muchos mostraron dificultades para acceder a ellas, por lo que finalmente optaron por desplazarse al cajero automático. Por este motivo, confirmó Raverta, el objetivo de la segunda ronda del IFE es que se pueda "avanzar en un mecanismo para aumentar la inclusión de las personas que hoy no tienen una cuenta bancaria" y, para eso, puedan tramitar una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Un programa de asistencia por el virus

El IFE por el coronavirus está destinado a la asistencia de grupos familiares de trabajadoras o trabajadoras informales y de casas particulares, así como de monotributistas sociales y de categorías A y B. Para acceder al IFE es necesario tener entre 18 y 65 años y ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal no inferior a los dos años. No pueden cobrarlo grupos familiares en los que haya ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; de monotributistas de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos; o de programas sociales como el salario social complementario.

¿Una tercera?

Consultada sobre si existirá un tercer pago del IFE, Raverta (la titular de las Anses) no descartó esa posibilidad pero tampoco la confirmó, en el contexto dinámico que impone la situación sanitaria: "Iremos viendo. Este gobierno va analizando qué medidas tomar en cada una de las etapas de la pandemia".