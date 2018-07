Lourdes Espíndola, la policía asesinada durante un asalto en Ituzaingó, fue declarada con muerte cerebral en las últimas horas. En medio del dolor, su marido se cruzó con el Jefe de la Bonaerense y cuestionó la forma en que este le habló tras la muerte de su mujer. "Me llamó la atención por mis declaraciones y me dijo comportate como un hombrecito".

"No podemos salir a la calle y que nos maten como perros", sostuvo Fernando Altamirano en radio La Red. Después de que su esposa recibiera un disparo en el cuello al ser atacada por dos delincuentes el sábado pasado, el hombre, también policía, manifestó que iba a abandonar la profesión. Pero sus dichos no cayeron bien en la Fuerza y le valió una conversación con el jefe policial, Fabián Perroni.

"Le pedí disculpas y le quise dar mi credencial, no quiso y me dijo comportate como un hombrecito", cuestionó Altamirano, quebrado por la situación. En ese sentido, afirmó que "las autoridades no escuchan".

Altamirano pertenece a la Bonarense desde hace cuatro años, al igual que su mujer. Durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio habló también de la difícil realidad que afrontaban como familia. "No gano nada por día, porque me descuentan todo el sueldo por el préstamo para darle un techo a mi hijo".

Tampoco le era indiferente la inseguridad de la que eran testigo todos los días. Por eso no quería esperar a que les pasara "algo feo" y hace una semana nada más le pidió a Lourdes que se fueran de la Fuerza. La vida no les dio tiempo. "Yo no quiero que nos dejen solos", pidió.

"Me gustaría saber por qué hicieron eso, quiero que paguen", dijo después en relación a los dos acusados, que siguen prófugos. "Quiero que se haga justicia, que me llamen los delincuentes, y que Dios los perdone", concluyó.