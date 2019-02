Cornejo dijo que cumplir con las fechas fijadas por ley "es parte de un proceso de transparencia, como las declaraciones juradas para los funcionarios públicos y para los proveedores del Estado".

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que acordó con el presidente Mauricio Macri que las fechas de las elecciones en Mendoza sean el 9 de junio para las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) provinciales, y el 29 de septiembre para las generales provinciales, convirtiendo así a Mendoza en otra de las provincias que se desdoblan de los comicios nacionales.



El gobernador justificó el desdoblamiento -que convierte a Mendoza en la undécima provincia en decidirlo- al afirmar que la iniciativa la tomó en conjunto con el propio Presidente, y dijo que "son fechas estipuladas por la ley provincial", distintas a las de diputados nacionales y Presidente.



"Para evitar especulaciones de todo tipo, he conversado con el Presidente de la Nación acerca del calendario electoral y me alentó a esta elección cumpliendo la ley y rescatando la constitucionalidad de Mendoza por encima de todo", dijo hoy Cornejo.



Según señaló el gobernador en conferencia de prensa, con Macri hablaron en enero pasado, personalmente, el sábado último por teléfono, y anoche en otra charla telefónica terminaron de ponerse de acuerdo.



Hasta acá, con el confirmado desdoblamiento de Mendoza, suman ya 11 provincias las que resolvieron despegar sus respectivos comicios provinciales de los nacionales del 27 de octubre; seis provincias mantienen esa posibilidad en estudio, y sólo confirmaron que se alinean con Nación la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y se estima que, por no elegir gobernador, se sumarán a este lote Santiago del Estero y Corrientes.



En conferencia desde Casa de Gobierno provincial, y junto con el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Lisandro Nieri, el gobernador informó que "el 9 de junio serán las PASO provinciales, y el 29 de septiembre las generales provinciales", mientras que para las nacionales, las PASO serán el 11 de agosto y las generales el 27 de octubre.



"Hemos decidido seguir estrictamente la ley electoral que rige actualmente en la provincia de Mendoza, que fue aprobada por unanimidad en 2016 y que no ha sufrido ningún cambio en todo este tiempo", señaló Cornejo.



El mandatario aseguró que "la ley vigente otorga una excepción al gobernador, que es la de convocar las elecciones en conjunto con la Nación. Pero teniendo en cuenta que tradicionalmente en Mendoza se ha hablado de la necesidad de que la agenda provincial y la nacional sean distintas, de acuerdo con los planteos específicos locales, para que los ciudadanos puedan discernir entre unos y otros a la hora de votar, es que mantenemos lo que refleja la ley".





La oposición habla de un "oportunismo"



Tras el anuncio del Gobernador mendocino, el presidente del peronismo provincial y diputado nacional , Guillermo Carmona, criticó la medida al asegurar que "con la farsa del desdoblamiento Cornejo y Cambia Mendoza intentan "desdoblarse" de Macri.



"¡Basta de simulaciones y oportunismo electoral! Mucho electoralismo y nada de gestión de los problemas que padecemos en Mendoza", añadió Carmona en su cuenta de Twitter.



Por otra parte, resta saber qué precandidato a gobernador elegirá Cornejo para su espacio, porque él está impedido por la constitución provincial de buscar su reelección. Según trascendió en medios locales, el elegido por el gobernador sería el presidente de la UCR local e intendente de la capital, Rodolfo Suárez.

Un ministro de Macri, a La Matanza



El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo ayer que "hay un consenso muy fuerte" para se presente como candidato a intendente de La Matanza, consultado por la prensa luego de la reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada.



"Hay un consenso muy fuerte para que represente en La Matanza la voz de quienes viven en ese distrito y quieren dejar de vivir de la manera indigna que viven", sostuvo el funcionario.



De esta manera, el ministro finalmente se definió tras ser consultado sobre las versiones que la daban como candidato a intendente en ese bastión peronista del conurbano, donde el justicialismo gobierna desde el retorno de la democracia, en 1983.