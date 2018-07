Vidal en acción. Timbreó en Magdalena acompañada por el intendente local, Gonzalo Peluso, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell. Socios de la UCR.

Pese al mal clima que amenazó la noche del viernes con suspender la caminata, Cambiemos, con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a la cabeza, realizó ayer en todo el país un nuevo timbreo para dialogar mano a mano con los vecinos, en medio de complicaciones económicas y caída de la imagen positiva del oficialismo.



Es el primer timbreo desde la crisis cambiaria por la disparada del dólar y en medio del reconocimiento oficial de unos próximos meses difíciles, y luego de la denuncia de aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires y los anuncios de nuevos aumentos en el transporte público



El presidente Mauricio Macri no participó de la actividad ya que se encuentra en Sudáfrica donde participó de la Cumbre del grupo BRICS en carácter de invitado por ostentar la presidencia del G20.

Vidal, que también acusó el impacto de la crisis económica en su imagen positiva, timbreó en la localidad de Magdalena, ciudad del interior bonaerense, a unos 130 Km de la Base Aérea de Morón, donde reside la gobernadora.



Vidal comenzó su caminata a las 11.50 en la esquina de la calles Las Heras y 25 de Mayo de esa ciudad. "Igual salimos, con lluvia, con botas, con campera igual salimos", se escuchaba decir a la gobernadora mientras saludaba a una vecina a la que después le explicó que utilizaron hormigón para el pavimento de esa cuadra. En algunos tramos bajo la lluvia, también habló con comerciantes y un policía.



Participaron también del timbreo en diferentes puntos del país referentes de las fuerzas que integran el frente oficialista (PRO, UCR y Coalición Cívica), entre ellos ministros, funcionarios y legisladores.

El presidente del interbloque Cambiemos en Diputados, Raúl Negri, timbreó en Córdoba junto a Mestre, Baldassi y Juez.

El mes pasado Cambiemos había realizado un timbreo que se centró en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero el último a nivel nacional fue hace cuatro meses, antes del cimbronazo que generó la fuerte subida del dólar y el posterior acuerdo del Gobierno con el FMI.



En Quilmes, la actividad estuvo encabezada por el intendente Martiniano Molina y el senador Esteban Bullrich, quienes escucharon a los vecinos y comerciantes lindantes a la plaza Aristóbulo del Valle.



"Visitamos la panadería El Boulevard, que está hace más de 70. Allí charlamos con Gladys, la dueña del negocio, y su empleada Claudia, sobre cómo ven la ciudad y todo el trabajo que estamos haciendo", destacó Molina.



Por su parte, Bullrich expresó: "Nosotros trabajamos para cambiar las cosas, venimos a dar la cara no cuando nos va bien, sino siempre".



"Ni el clima ayuda, pero tenemos que estar. El carnicero, el verdulero trabajan todos los días, con lluvia, y no podemos no salir", agregó otro funcionario con las botas y campera para afrontar una mañana lluviosa.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, encabezó la jornada de timbreo en la localidad de Villa Martelli. Estuvo acompañado por el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; y por la concejal Soledad Martinez. "Si hay algo que caracteriza a Cambiemos es la cercanía con los vecinos. Por eso hoy, a pesar de la lluvia, salimos a timbrear para escucharlos y contarles lo que estamos haciendo", declaró Macri.