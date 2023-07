Unión por la Patria, en general, con Sergio Massa como abanderado, y el kirchnerismo en particular tuvieron ayer su momento de gloria ayer con la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), justo el Día de la Independencia nacional. La obra energética más importante en los últimos 50 años no sólo le permitirá a la Argentina reducir el 7,1% de las importaciones totales del país y ahorrar US$4.300 millones en 2024, si no que también pone al país camino hacia la soberanía energética y como potencial abastecedor de gas a los países de la región, primero y luego al mundo a través del Gas Natural Licuado (GNL).

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, inauguraron el GPNK con llamados a la "unidad" del peronismo.

Los tres referentes de UxP compartieron el escenario en la ciudad bonaerense de Salliqueló, en el oeste bonaerense, no muy lejos del límite con La Pampa, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Agustín Rossi, también precandidato a vicepresidente por la coalición oficialista.

Como oradores de la actividad, los tres destacaron la trascendencia de la construcción del gasoducto para el cambio de la matriz económica, al coincidir en que la obra permitirá reducir la importación de energía para pasar a exportar gas a países limítrofes, además de abastecer al consumo domiciliario y abaratar el suministro para la industria local.

A la hora de las definiciones electorales, el presidente Fernández llamó a "preservar la unidad de los que queremos que la Argentina crezca y avance" y advirtió que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política". El mandatario también afirmó que "no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle si el Estado no está presente" para "llevar las obras que hacen falta e impulsar las políticas necesarias".

Massa fue quien arrancó la ronda de discursos con un extenso agradecimiento a todos los involucrados en el proceso que hizo posible esta obra en tan solo 10 meses y pese la presión del FMI que intentó frenarla. El ministro de Economía fue también el protagonista principal de los elogios de Cristina que le dio su primer aval público al precandidato del frente oficialista, alineando así los planetas de UxP.

A Massa, CFK le agradeció que se hubiera cargo del Ministerio de Economía "en un momento muy difícil" y el esfuerzo puesto a toda hora. "Sergio, fuiste para adelante y eso siempre es bueno. La función pública es 24x24 y, si no le ponés empeño, seguro no te sale", valoró la expresidenta, al dirigirse varias veces a Massa por su nombre.

En su discurso, la Vicepresidenta parafraseó una consigna emblemática del kirchnerismo al resaltar que la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner "no fue magia", y destacó que los "573 kilómetros" que abarca la primera etapa de la obra "vienen a coronar la recuperación" de YPF.

Para ejemplificar, destacó que la inauguración del nuevo tramo del GPNK le permitirá a la Argentina 'ahorrar 4.200 millones de dólares', lo que representa el 50% de los 8.700 millones de dólares que se gasta en importación de gas, pero dijo, sin embargo, que aún 'nos quedan más de 4.000 millones de balanza negativa y esta balanza negativa no la provocó ningún político, ni ninguna empresa estatal'.

'Este déficit con el que tanto tenés que sufrir, Sergio, cuando estás ahí todo el día atajando en Economía, no fue provocada por políticos', sostuvo. Cristina señaló, además, que se busca llegar con el gas a 'los hogares argentinos porque no es justo que, si tenemos la segunda reserva gas del mundo no convencional, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar y precio internacional'. Y reclamó: 'No olvidemos a los argentinos en la ecuación económica'.

Gas para seis millones en AMBA

La apertura de la última válvula del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) permitirá la conexión con el sistema troncal de gas para asegurar el abastecimiento de seis millones de usuarios del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), e iniciar el camino exportador hacia los mercados regionales.

La inauguración del GPNK desde la Estación de Medición Salliqueló a la altura del kilómetro 573 de la traza, lo vincula desde ayer con el gasoducto Neuba II y sumará 11 MMm3/día de gas desde la formación neuquina hacia el anillo del conurbano bonaerense. El aporte del nuevo gas no convencional permitirá fortalecer la seguridad del abastecimiento energético, en momentos de pico de demanda invernal, para 6 millones de usuarios del cordón bonaerense, sean clientes residenciales, comerciales o industriales a través del servicio de las empresas distribuidoras.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) afirmó ayer que el gasoducto 'permitirá ahorrar dólares por reducción de importaciones de Gas Natural Licuado', y estimó que 'permitirá ahorrar US$ 1000 millones, en el segundo semestre del 2023', frente a un escenario teórico sin gasoducto, y a precios actuales de importación.

Petróleo para Chile

El ministro Sergio Massa anunció ayer que a partir del viernes 4 de agosto la Argentina retomará la exportación de petróleo crudo a Chile con contratos en firme del crudo producido en Vaca Muerta, que la empresa YPF realizará a través del Oleoducto Trasandino.

Superávit para 2025

El titular de Enarsa, Agustín Gerez, afirmó ayer que Argentina alcanzará el superávit energético en 2025 y estimó que con la puesta en marcha del GPNK el país ahorrará US$42.000 millones en los próximos 10 años, y con el gasoducto del Norte US$1.700 millones por año.

Viene la licitación clave para el Norte

Orgullo. Con intensa emoción vivió la inauguración un grupo de trabajadores.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que en 15 días el Gobierno pondrá en marcha la licitación para la concreción de la obra de reversión del Gasoducto del Norte y adelantó que en septiembre se realizará la convocatoria para el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).

Esa segunda parte de obras del GPNK unirá la localidad bonaerense de Salliqueló con San Jerónimo, en Santa Fe, lo que permitirá en un futuro exportar gas a Brasil.

Al hablar en el acto de inauguración del GPNK, Massa señaló que también "el norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta porque en 15 días licitaremos la reversión del Gasoducto del Norte".

Esa obra significará "empezar a pensar no solo en que el norte reciba el gas de Vaca Muerta, sino que además desde esa región podamos exportar a Chile y desde Bolivia podamos vender al sur y centro de Brasil", subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

Asimismo, el precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) confirmó que "en septiembre llamaremos a licitación para el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (que unirá Salliqueló con San Jerónimo) para terminar de abastecer el litoral argentino y además empezar a exportar vía sur de Brasil".

Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires son las 4 provincias por las que pasa la primera etapa del gasoducto, que tiene una extensión de 573 Km.

Qué se dijo

Cristina F. de Kirchner

Le pegó a los empresarios

'No sé qué les pasa a los empresarios, que cuando se juntan hacen un concurso para ver quién dice la boludez más grande', sostuvo, CFK para luego reivindicar la decisión de nacionalizar YPF, en ese momento en manos de la petrolera española Repsol, lo que permite ahora cambiar la ecuación energética del país. Criticó a los empresarios que hacen impulsan paro para que les den más subsidios.

Alberto Fernández

'Independencia energética'

'El destino me ha permitido que hoy empecemos a declarar la independencia energética un 9 de Julio en el corazón de la provincia de Buenos Aires', dijo, y destacó durante el acto Alberto Fernández: 'Pudimos hacer este gasoducto con recursos nuestros, empresas argentinas y trabajadores argentinos, que nos está garantizando que el gas llegue a los lugares de desarrollo que más lo necesitan'.

Sergio Tomás Massa

Por qué se entusiasma

El ministro de Economía destacó que la obra es el 'principio de cambio en la matriz económica y energética' del país, y ponderó que ya no habrá necesidad de 'importar gas en barco, así como tampoco, gas de Bolivia. Se entusiasmó con la posibilidad de 'exportar a Chile y Brasil' y conque Argentina 'pase de ser un país con déficit de dólares por importar energía a un país con superávit comercial en su balanza'.

Omar Gutiérrez, Gdor

Reconocimientos a la Nación

El gobernador de Neuquén destacó que el GPNK permitirá la 'soberanía energética' y agradeció al Gobierno nacional por la construcción de la obra en 'tiempo récord' y por permitir el debate en el Congreso sobre un impuesto para financiarlo, en referencia al tributo a las grandes fortunas. Enfatizó que Massa, en 'una situación de sequía y dificultades macroeconómicas no retrasó la construcción de esta obra'.