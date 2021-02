Después de varios meses de preparación,el presidente Alberto Fernández pondrá en marcha mañana viernes el Consejo Económico y Social, que integrarán 30 personas, entre ellos gobernadores, sindicalistas, empresarios, representantes sociales, de la comunidad científica y educativa.

El Consejo, que estará presidido por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, trabajará sobre cinco áreas: productividad e integración social, medio ambiente, el futuro del trabajo, comunidad del cuidado -tratará temas como la seguridad alimentaria- e institucionalidad. Los 30 integrantes del organismo, que serán presentados mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK), tendrán como objetivo debatir reglas básicas de políticas de mediano y largo plazo.

El trabajo del Consejo se dividirá en 25 comisiones, que deberán emitir dictámenes que actuarán como recomendaciones, según describió una fuente involucrada en creación del órgano que el Presidente buscó impulsar desde el comienzo de su gestión, pero que tuvo que posponer por la pandemia.

La primera reunión de trabajo con los consejeros será a las 11, encuentro del que participarán gobernadores y todos los integrantes del gabinete nacional. La segunda reunión, según anticiparon fuentes de la Casa Rosada, se dará en los próximos 10 días.

"Esto no es para discutir paritarias, es para debatir lo estructural. Esto es un proceso de trabajo, no habrá anuncios el primer día. Esto no es una bala de plata", explicó uno de los hombres que trabajó en el armado del Consejo.

La ausencia de representantes de la oposición, salvo por los gobernadores, no es un problema para el Gobierno. Según explicaron fuentes oficiales, la discusión partidaria está focalizada en el Congreso.

Para el trabajo en las comisiones, Beliz también convocará a 100 expertos del Conicet y se podrán sumar invitados de acuerdo al tema en debate.

Si bien en la Casa Rosada guardan los nombres con celo, según pudo saber LA NACION, estarán presentes algunos de los gobernadores de la oposición como Gerardo Morales (Jujuy). Beliz también convocó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no estará mañana ya que tenía previsto un viaje a Corrientes.

Otro nombre que surgió en las últimas horas fue el de Carlos Arslanián. Si bien, ayer, Beliz se reunió con el exministro de Justicia para pedirle aportes sobre el tema judicial, en Balcarce 50 descartaron la participación del abogado que formó parte del consejo consultivo que creó Alberto Fernández para analizar reformas en la Justicia en el Consejo Económico y Social.

Las mesas de trabajo, un espacio en el que se debatirán temas por fuera de la coyuntura, buscará articular políticas de Estado en torno a cuestiones básicas como endeudamiento, seguridad, educación, ciencia y tecnología. Además, se discutirá sobre el futuro del trabajo y las nuevas tecnologías, las cuestiones medio ambientales y la productividad con cohesión social. El Consejo también actuará como un enlace con los ministerios y con los mandatarios provinciales.

Como adelantó LA NACION, la creación del Consejo, el ámbito que imaginó el Presidente para la articulación de las políticas más relevantes de su gobierno, fue un anuncio de campaña e incluso lo presentó como uno de sus ejes para el primer año de su mandato en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1° de marzo. Pero la crisis sanitaria que provocó la irrupción de la pandemia trastocó todos sus planes.

La puesta en marcha será con un decreto, pero la intención del gobierno nacional y darle mayor fuerza y relevancia con una ley, proyecto que enviará al Parlamento este año.

Durante los últimos meses, Beliz analizó en reuniones con organismos internacionales y con representantes sindicales las experiencias internacionales comparadas de organismos similares como por ejemplo de Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia y Países Bajos. También se tomó como referencia el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Según adelantaron fuentes oficiales, el Consejo tendrá el respaldo y asesoramiento de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos internacionales.

Mañana viernes, por la mañana, en el CCK, ante los flamantes 30 representantes del Consejo, Beliz dará a conocer los lineamientos generales del funcionamiento, mientras que el Presidente dejará plasmado la meta que tendrá el nuevo organismo.