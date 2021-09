Ya con un nuevo Gabinete para relanzar la gestión ahora es el tiempo de las medidas para llevar más dinero al bolsillo de los argentinos. El menú de medidas económicas y sociales para seducir a los electores de cara al 14 de noviembre arranca hoy con la reunión del Consejo del Salario que buscará fijar un nuevo piso al salario mínimo con una suba extra de entre 11 y 13%.

En carpeta están otra batería de anuncios que se esperan para las próximas horas que incluirían un bono de Anses para los jubilados que cobran la mínima, para los beneficiarios de las AUH, créditos a tasa cero para 1 millón de asalariados. Y no se descarta el regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aunque para un universo más acotado que los 9 millones de personas que lo recibieron en tres oportunidades durante el pico de la pandemia en 2020. Si se concreta, el nuevo IFE apuntará a los sectores de menores recursos como los titulares de las Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazado, desempleados y podría incluir a trabajadores en negro. Un esquema de pagos en cuotas similares a los de Ahora 12 para tarjetas no bancarias. También falta oficializar la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias de los actuales $150.000 a los 175.000.

Otra promesa para este último tramo de la campaña, que busca revertir el resultado negativo de las PASO, es la implementación de un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular y la ampliación de más obra pública para reactivar diversos sectores de la economía y generar nuevos puestos de trabajo. El paquete de gasto rondaría al menos medio punto del PBI, estima la consultora Equilibra.

El objetivo principal del gabinete económico es "fortalecer ingresos", sobre todo en los trabajadores informales, que se desempeñan en sectores donde todavía no hubo ningún tipo de reactivación, y que por su condición de informales quedaron fuera del ATP, el Repro o la prohibición de despidos. Pero, además, buscará llegar a los asalariados que aun teniendo trabajo "rozan" la línea de pobreza. Entienden que uno de los mensajes de las urnas fue la delicada situación económica.

Bajo estas metas se ubicarán medidas como subir el salario mínimo un 46%, 11 puntos más a como se había cerrado en abril, y superar los $32 mil. Hoy el salario mínimo en $29.160 está por debajo de la línea de indigencia. El impacto será en hasta 300 mil trabajadores fuera de convenio y en más de un millón de personas que perciben programas que se actualizan por el salario mínimo, como el Potenciar Trabajo, las becas del Progesar y el Repro.

Además, llegará la respuesta al tan ansiado pedido de las organizaciones sociales: créditos no bancarios. Los préstamos serán para cooperativas, mutuales, empresas recuperadas y pymes, a los que no llega la banca tradicional. Tendrán tasa subsidiada y el Estado realizará un fondeo de al menos $10 mil millones a través del INAES, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo buscará ampliar los programas de empleo, como el Te Sumo, para que sea más masivo que para 50 mil trabajadores. Y poder replicar la combinación de trabajo formal con planes sociales, tal como se hizo en las economías regionales. El pedido de las organizaciones es por más trabajo y menos planes.

La suba salarial y su impacto en los planes

El Gobierno nacional convocó para hoy a partir de las 14 al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo, vital y móvil para reanudar la agenda salarial, con el nuevo Gabinete ya conformado. El Consejo analizará fijar un nuevo salario mínimo y una actualización de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

Se trata de uno de los temas centrales, en el marco de la reactivación económica, que el gobierno de Alberto Fernández buscará poner en agenda. El objetivo del Gobierno es que el Salario Mínimo crezca por encima de la inflación prevista del 45%.

La suba del salario mínimo es clave porque arrastra otras mejoras para distintos planes sociales: Los programas impactados por la variación del salario mínimo son el Potenciar Trabajo, el Acompañar y las becas Progresar. Pero también incide sobre el valor que el Gobierno les asigna a los subsidios Repro con los que complementa el pago de sueldos en las empresas todavía con dificultades derivadas de la pandemia, con lo que la incidencia del piso salarial se extiende a millones de personas.