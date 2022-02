Con el deseo de recuperar la normalidad desdibujada durante dos años de pandemia y protocolos menos rígidos, unos 800 mil alumnos y alumnas comenzaron hoy las clases en la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, con presencialidad plena en el marco del nuevo ciclo lectivo que en el resto de las provincias se iniciará el próximo 2 de marzo.



El ministro de Educación, Jaime Perczyk, remarcó que "comienza un ciclo lectivo reparador, con presencialidad plena, segura y continua" y, a través de su cuenta oficial de Twitter, deseó "un buen inicio de clases a las chicas, los chicos, las familias y docentes".



En la ciudad de Buenos Aires, unos 400 mil estudiantes de los niveles inicial y primario reiniciaron las clases con la eliminación de los protocolos aplicados el año pasado para evitar contagios de coronavirus, a excepción del uso de barbijo, que será obligatorio de cuarto grado en adelante, aunque varias madres y padres consultados por la agencia Télam manifestaron que preferían que sus hijos e hijas lo siguieran usando para extremar los cuidados.



En tanto, diputados porteños del Frente de Todos presentaron un pedido de informes en la Legislatura, en el que denunciaron la falta de vacantes para más de 56.000 niños y niñas en el distrito en los diferentes niveles educativos, en especial en las salas de 45 días a 2 años.



Al encabezar un acto oficial en la escuela 21 del barrio de Nueva Pompeya, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la importancia de la presencialidad plena, "de estar todos juntos, interactuar y jugar con los amigos porque eso es irremplazable" y subrayó que "hay que recuperar estos dos años difíciles".



"La educación debe ser la prioridad para todos porque es el futuro de nuestros hijos y la forma de igualar oportunidades para todos", aseveró.



Desde temprano, las calles porteñas se empezaron a poblar de postales típicas del primer día de clases: mochilas brillantes y muchas veces más grandes que las espaldas pequeñas que las sujetan, la espera del ómnibus estudiantil, autos en doble fila, niños de blanco cruzando calles y llenando las paradas de colectivos



En la Escuela de Primaria Común N° 3 Angela M. de Caviglia, del barrio de Floresta, Lucas (12) dijo que tenía "muchas ganas de empezar" y de ver a sus amigos, pero Ana Clara (13) admitió que le parecieron "muy cortas las vacaciones".



Sobre la eliminación de protocolos en las aulas porteñas, Alejandra, la mamá de Ana Clara, comentó a Télam que si bien el miedo disminuyó porque el contexto sanitario es diferente al del año pasado "igualmente uno se sigue cuidando como antes" para evitar contagiarse de Covid-19.



Por su parte, Lucas contó que junto con su familia decidió que su hijo "use el barbijo por una cuestión de cuidados" cuando esté dentro de la Escuela infantil El Grillo Jacinto, sobre Falcon al 3000, y remarcó que aunque aún no lo pudieron vacunar "por algunas cuestiones médicas", la intención es hacerlo porque consideran que es "lo mejor para él y para los demás también".



En las puertas de la Escuela primaria Nº 1 "Casto Munita", del barrio de Belgrano, Alma se mostraba ansiosa por empezar segundo grado y su mamá, Claudia Samudio, confió a Télam que "se levantó a las 5 emocionadísima".



"Ojalá que todo sea normal como antes", dijo pero indicó que prefiere que su hija siga usando el barbijo aunque para su edad ya no sea obligatorio.



A unas cinco cuadras, en la Escuela Nº 5 "Juan Bautista Alberdi", decenas de padres y madres aguardaban el ingreso de sus hijos a las aulas y Lourdes Giménez, mamá de Abel que arranca tercer grado, dijo que los chicos "están felices del retorno a clases normal y para nosotros también porque yo tengo que trabajar".



La directora de la escuela, Jorgelina Mendoza, afirmó que el inicio de este ciclo lectivo "es un desafío" e implica "abrir las escuelas ante una nueva realidad en la cual nos tenemos que ir 'aggiornando' todos los docentes".



"Estuvimos hablando con los maestros, siempre transmitiendo el tema del cuidado porque sabemos que la pandemia continua y forma parte de algo que ya nos tenemos que ir acomodando de acá en adelante", agregó en declaraciones a esta agencia.



Por otra parte, en Mendoza, un total de 443.000 estudiantes de todos los niveles comenzaron también hoy un nuevo ciclo lectivo, con presencialidad plena.



"En general iniciamos esta mañana un nuevo ciclo sin inconvenientes", manifestó el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, al dejar inaugurado el ciclo 2022 en una mañana lluviosa que produjo algunos anegamientos en ciertos sectores de la región.



En el primer día de clases, el funcionario destacó la importancia de "la construcción y el aprendizaje sobre la colocación de la vacuna para la persona, para la sociedad y para la normalidad, aunque si es importante que esa decisión la tomen los padres".



Para ello y bajo el lema 'VacunAprender', se lanzó la convocatoria que es parte de la campaña de vacunación que lleva adelante Mendoza y que está destinada a todos los alumnos de niveles Inicial, Primario y Secundario del sistema educativo para lograr la presencialidad plena.



Asimismo, el titular de la DGE destacó que "es necesario retomar el esquema de otras vacunas".



Thomas y el vicegobernador Mario Abed participaron esta mañana del acto de inicio de clases en la escuela Blanco Encalada, en la localidad de Junín.



El dictado de clases finalizará el viernes 16 de diciembre y superará el mínimo de 180 días que se debe garantizar, según el artículo 1º de la Ley 25.864, con 194 jornadas aseguradas con los chicos en el aula.



"No obstante, y con 182 días de clases a lo largo de 2022, en Nivel Inicial la actividad concluirá el miércoles 7 de diciembre", informaron desde gobernación.



El titular de la DGE aseguró que cada día "tenemos menos contagios" y la planta docente "cuenta con el 95% de su persona vaciado".



Desde el Ministerio de Salud, indicaron que en el marco de la campaña de vacunación pediátrica el grupo de 3 a 11 años alcanzó un 70% de con una dosis, y los adolescentes de 12 a 17 años, un 86% inició el esquema.