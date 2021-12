El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y principal referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue presentado ayer como el nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense con un mensaje de "unidad" al interior de la coalición oficialista, durante en un acto en la Quinta de San Vicente y que contó con la participación del presidente Alberto Fernández.

"Se puede salir para adelante, ya lo hicimos una vez", señaló Máximo en uno de los tramos más salientes del discurso que pronunció en el sitio donde descansan los restos del expresidente Juan Domingo Perón.

En ese sentido, el legislador nacional convocó a la militancia a "abrir" al peronismo hacia distintos sectores. Además, cuestionó el "acoso" que recibe el Gobierno nacional desde ciertos poderes: "No es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todos", dijo. "En esa tarea Alberto nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar a nuestra Patria adelante", le pidió Máximo a Fernández.

En su discurso, el presidente Fernández remarcó: "Miremos 2023, va a ser nuestro y vamos a ganar". "Los que me dicen que cierre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron", consideró el Presidente en alusión a la oposición.

En tanto, Máximo subrayó que el peronismo busca "poder construir un tiempo diferente para el país tras años muy duros para la Argentina, no sólo los cuatro de la presidencia de Mauricio Macri, sino los dos de pandemia".

Máximo Kirchner asumió ayer para el período 2021-2025 en el órgano partidario del distrito electoral más importante del país, tras haber sido elegido en mayo pasado al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del FdT.