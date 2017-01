Mauricio Macri ya firmó su primer DNU de 2017. El Presidente firmó ayer el decreto que modifica la ley de ART. El texto de la norma esperaba en la secretaría Legal y Técnica, luego de haber sido presentado en la reunión de Gabinete del martes y en la posterior reunión de coordinación. Si bien el Jefe de Estado le reclama a la ciudadanía “no tomar atajos”, en la Casa Rosada decidieron no esperar al Congreso, que el 21 de diciembre pasado le había dado media sanción al proyecto de ley.

La negociación por la modificación de Ganancias, que se votó el mismo día en la Senado- obligó al oficialismo a postergar el debate por las ART en Diputados. El texto de la norma es el mismo que el oficialismo había negociado con el peronismo y la CGT, aseguraron en el ministerio de Trabajo. El único punto que varía es el de la financiación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Por tratarse de un DNU, el Gobierno no puede fijar cómo financiará esa dependencia. Bastará una reasignación de partidas de la jefatura de Gabinete. La comisión bicameral de DNU del Congreso deberá ratificar o rechazar el decreto. “Queremos acortar tiempos”, confirmó un ministro a Clarín.

La decisión del Ejecutivo de evitar al Congreso cosechó críticas de la oposición: reclaman que la reforma se trate en sesiones extraordinarias. También hubo disidencias en Cambiemos.

El radical Luis Naidenoff criticó el método. El oficialismo no quiere perder tiempo; considera vital la modificación de la ley para dinamizar el mercado laboral y reducir el empleo no formal. No quiere exponerse a una negociación de resultado incierto en Diputados.

En el ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca y en la Casa Rosada advierten que el decreto permitirá: una mejor atención a los trabajadores que se accidentan o se enferman y reducirá la litigiosidad del sistema: buscan reducir los 300 mil juicios abiertos con reclamos por US$ 4.500 millones. Planean reducir el impacto del seguro sobre el salario bruto.

Ante un accidente o una enfermedad laboral, la norma establece que será obligatorio recurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. Si el trabajador no está conforme, podrá recurrir a la Justicia laboral.

El DNU propone la creación del Autoseguro Público Provincial para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales dentro de la coberturas de ART. “Permitirá proteger a alrededor de 1 millón de empleados de 9 provincias, municipios que están fuera del sistema”, calculan fuentes oficiales. En el texto del decreto se establece que la superintendencia de Riesgos del Trabajo remitirá dentro de los próximos tres meses un proyecto de ley de protección y prevención laboral.