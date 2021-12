Argentina registró en las últimas 24 horas más de 42 mil casos de covid-19 (42.032) la mayor cifra de contagios desde el primer positivo confirmado en el país el 3 de marzo de 2020 hacen exactamente 666 días.

El reporte de ayer es el mayor y supera al del 27 de mayo pasado que había sido 41.080. El segundo más alto se había dado el 19 de mayo con 39.652 y el tercero, había sido el 28 de mayo con 39.207.

Otra vez los que más aportaron para esta explosión de casos fueron tres distritos: la provincia y Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Con los datos de ayer, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.556.239 y los fallecimientos son 117.111. En tanto, la tasa de positividad continúa en alza y fue del 30,98%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 27.790.142 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 155.218 casos activos en todo el país y 5.283.910 recuperados.

Con este récord absoluto de contagios en el país, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, admitió que "arrancamos la tercera ola".

Frente a este escenario con explosión de contagios, de la mano de las variantes Delta y Ómicron, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) resolvió ayer reducir los plazos de aislamiento para los casos positivos y contactos estrechos que han completado el esquema de vacunación.

Según informó Vizzotti, tras la reunión con sus pares de todas las provincias, baja de 10 a 5 días el aislamiento para contactos estrechos de casos positivos asintomáticos, siempre que tengan el esquema completo de vacunación, mientras que aquellos que sean positivos con síntomas leves deberán resguardarse durante 7 días.

Con esta medida el Gobierno busca lograr un equilibrio entre "salud pública" y "crecimiento económico" en un momento en el que la variante Ómicron hace temer una desestabilización global de la economía.

Vizzotti aclaró cómo se aplicará la reducción de plazos de cuarentena entre los vacunados o los que no completaron el esquema de vacunación: todos los que sean contactos estrechos asintomáticos sin vacunarse o con el esquema incompleto, el aislamiento se reducirá a 7 días con un test PCR negativo o, si no se cuenta con el examen, se mantendrán los actuales 10 días, al igual que para aquellos que resulten positivo y no se hayan vacunado.

Vizzotti también puntualizó que se considerará como "casos positivos" a los contactos estrechos de un caso confirmado de covid-19 y tengan síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio. Lo que no avanzó fue el plan para validar el "autotest" del covid.

Otros 26 muertos y 42.032 contagiados

Otras 26 personas murieron y 42.032 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. El Ministerio de Salud indicó que son 977 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 34,9% en el país y del 36,3% en el AMBA. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 15.135 casos; en la Ciudad de Buenos Aires 7.329; en Catamarca 469; en Chaco 404; en Chubut 146; en Corrientes 159; en Córdoba 9.987; en Entre Ríos 315: en Formosa 73; en Jujuy 171; en La Pampa 301; en La Rioja 124; en Mendoza 703; en Misiones 97; en Neuquén 381; en Río Negro 541; en Salta 536; en San Juan 281 (datos sin actualización diaria); en San Luis 293; en Santa Cruz 463; en Santa Fe 2.706; en Santiago del Estero 351; en Tierra del Fuego 51 y en Tucumán 1.016.



Un año de vacunas

Un año transcurrió desde que el médico Francisco Traverso se convirtió en el primer vacunado contra el coronavirus de la Argentina, y desde entonces, cuando la vacunación parecía inalcanzable, más de 75 millones de dosis fueron aplicadas según las últimas cifras del Ministerio de Salud.