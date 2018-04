El flamante director de la AFIP, Leandro Cuccioli, adelantó ayer que el organismo realizará una acción civil para que Cristóbal López, su socio Fabián de Souza y el extitular del organismo recaudador Ricardo Etchegaray paguen con sus bienes el perjuicio que le causaron al Estado por la evasión tributaria.



En su primera acción al frente de la AFIP, Cuccioli, que reemplaza a Alberto Abad desde este mes al frente del organismo, ratificó "la estrategia judicial" en el reclamo para que Oil Combustibles, la principal sociedad del Grupo Indalo, "pague lo que debe".



La AFIP le reclama a De Souza y López que paguen unos 17.000 millones de pesos por la retención indebida de fondos correspondientes al impuesto a los combustibles, más los intereses generados por esa deuda.



La demanda civil, la primera de esta clase que iniciará la AFIP desde su fundación, está destinada a que el Estado sea compensado "por las obras que tuvo que dejar de hacer por no haber podido contar con el dinero retenido por las empresas de López".



"En el caso de Cristóbal López vamos a presentar una acción civil, independientemente de lo hecho en el fuero penal y en el comercial. Nosotros tenemos la facultad de presentarla", precisó Cuccioli. "La acción civil sobre Etchegaray, De Sousa y López tiene como fin "más allá de lo que pase con el concurso o se decrete una quiebra, que se recuperen los daños que le generó al Estado no tener esos recursos para jubilaciones, escuelas", explicó.



"La deuda original más intereses y punitorios es lo que mejor representa esos recursos que hubiera tenido (que tener en su poder) la AFIP. Pero lo importante de este paso", en referencia a la acción civil, "es que no sólo se aboca al universo de las empresas (Oil), sino que es sobre los bienes de estas tres personas", disparó Cuccioli. "Es una especie de lucro cesante, que estamos viendo cómo estructurarlo de la manera correcta para presentarlo, pero sin duda es el concepto", concluyó.