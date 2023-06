El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado hoy a 6 años de prisión por haber recibido coimas por parte de narcotraficantes a cambio de fallos que los podían beneficiar, pero resultó absuelto de haber formado parte de una asociación ilícita, informaron fuentes judiciales.



El fallo -al que tuvo acceso Télam- fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral Federal correntino, que consideró que el exmagistrado fue autor de tres hechos de "cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado" y otros tantos de "prevaricato", y se le fijó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 37 mil pesos.



En un veredicto por mayoría, los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y Rubén Quiñones, condenaron también a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, como partícipes necesarios de "cohecho pasivo agravado".



A su vez, estos dos acusados también fueron absueltos de "asociación ilícita", al igual que el exjuez.



En tanto, el abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de dos años por "cohecho activo agravado" (haber pagado coimas), mientras que fueron absueltos el exintendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone; y los letrados Gregorio Giménez y Tomás Viglione.



Los imputados fueron sometidos a juicio oral como presuntos integrantes de una organización criminal aparentemente liderada por Soto Dávila, cuando este estaba a cargo del Juzgado Federal 1 de Corrientes.



Si bien durante una etapa del proceso el exmagistrado estuvo con prisión domiciliaria por esta causa, Soto Dávila llegó al debate en libertad, al igual que sus dos exsecretarios.



Los fiscales federales Carlos Schaefer y los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Diego Iglesias y Martín Uriona, había acusado al ex juez de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado y de nueve casos de prevaricato por haber dictado sentencias contrarias a derecho.



Por ello, en sus alegatos, había pedido que Soto Dávila fueran condenado a 15 años de prisión, y Molina y Grau, a 12 y 9 años y seis meses, respectivamente; por lo que se espera que los fiscales apelen el fallo del tribunal de primera instancia tras analizar los fundamentos, que se conocerán el próximo 16 de agosto.



De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban en el juzgado de Soto Dávila se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico.



Respecto del accionar, se consideró que ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión o, incluso, se indicaban participaciones menores a quienes dirigían las actividades de narcotráfico, detallaron las fuentes judiciales.



Tras la sentencia, la abogada Mariana Barbitta, defensora de Soto Dávila, dijo a Télam que "el paso siguiente es el recurso de casación" para apelar la condena, pero que primero deben conocer los fundamentos de la sentencia, que se notificarán a las partes el 16 de agosto próximo.



"Vamos a discutir cada uno de los puntos que va a fundamentar el tribunal respecto a esta condena", argumentó la defensora y agregó: "A nuestro criterio, es una condena ilegal porque no entendemos cuál sería el sostén jurídico de esta imposición de pena, un monto desproporcionado en relación a la edad de mi cliente, en relación a su trayectoria, que no tiene antecedentes judiciales. Es un veredicto que va a ser absolutamente cuestionado".



La letrada recordó que esta investigación fue "una derivación de la famosa causa Sapucay", en la que se desbarató una banda narco trasnacional que operaba desde la ciudad correntina de Itatí.



"Cuando uno revisa eso, advierte cuestiones que no están claras, que están direccionadas hacia un objetivo que probablemente haya sido, no solamente manchar el honor de mi cliente", opinó.



"No vamos a bajar los brazos, este es el comienzo de una pelea que recién empieza", concluyó la defensora.



Por su parte, Aníbal Ibarra, abogado del exsecretario Grau, dijo a la prensa que también apelará la condena en Casación.



"Quiero escuchar los fundamentos, no había elementos para ninguno de los hechos", indicó el letrado, quien consideró el fallo como "absolutamente injusto".



Por otro lado, en esta causa hubo otros involucrados que arribaron a acuerdos de penas en juicios abreviados como los abogados Jorge Vallejos y Omar Serial; y los contrabandistas de marihuana Carlos "Cachito" Bareiro, Marín y Pablo Torres.

TÉLAM