La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Mendoza, Andrea Falaschi, confirmó este viernes que ya detectaron la transmisión comunitaria de la cepa de coronavirus Manaos en la vecina provincia.

El 21 de abril las autoridades mendocinas confirmaron la detección de esta cepa luego de que el instituto Malbrán informara que dos de las muestras analizadas correspondían a la variante de Manaos P1.

Una semana después, se indicó que casi el 80% de las muestras enviadas al organismo nacional a raíz del brote de casos en General Alvear (en el Sur de la provincia) -por el que apuntaban a un grupo de jubilados que había viajado a Mar del Plata- también correspondían a esta variante.

“Cuando uno logra identificar estas variantes en personas que no han viajado, como es el caso de Alvear, donde algunas tuvieron contacto estrecho con estas personas que venían de Mar del Plata pero no del exterior, y otras no tuvieron contacto estrecho con ninguno de esos y, sin embargo, la tenían; ya podemos decir que hay transmisión comunitaria”, explicó Falaschi en diálogo con Opinión por LVdiez.

Al respecto, la funcionaria agregó: “El tema es si la transmisión comunitaria es preponderante o no, si circula solamente Manaos o tenemos algunas otras variantes que no son de interés”.

Según detalló la profesional sanitaria, realizar la vigilancia genómica no es tarea sencilla debido a su alto costo y a que “no todos” los laboratorios están en condiciones de llevarla adelante. Ante esta situación, la provincia emprende esta tarea a través del Proyecto País en el CONICET y del instituto Malbrán.

Con respecto al último organismo nacional, Falaschi indicó que se enviaron el último 4 de mayo 20 muestras de distintos puntos de la provincia para establecer una vigilancia comunitaria.

También se han analizado otras 13 muestras correspondientes a viajeros internacionales y personas vacunadas. A partir de esta situación se detectó a los dos primeros casos de la variante de Manaos en Mendoza: personal de Salud de San Rafael.

Por otra parte, también llevan a cabo la vigilancia “en brotes de inusitada gravedad” como el detectado en General Alvear durante el mes pasado, “donde se vieron pacientes jóvenes y graves que ingresaron a terapia”, resaltó la infectóloga.

Además, Falaschi reconoció que también detectaron la variante de manaos en siete viajeros de Brasil. Cuatro de ellos eran camioneros que realizaron la vigilancia en la provincia y los tres restantes, ciudadanos mendocinos de los departamentos de Luján, Godoy Cruz y San Rafael.

