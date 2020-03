Un hombre de 43 años que estuvo de viaje por Europa y regresó al país el domingo a través del aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) es el primer paciente con coronavirus Covid-19 en Argentina, confirmó ayer por la tarde el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

El hombre estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus, y también de España. A poco de llegar a Buenos Aires hizo una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y dolor de garganta.

De inmediato se pusieron en marcha los protocolos de tratamiento para este tipo de casos y ayer quedó confirmado que se trató de un contagio de coronavirus, por lo que el paciente permanecía internado y aislado en una clínica del grupo Swiss Medical situada en el barrio porteño de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Fuentes del centro sanitario aclararon que no tiene "conexión edilicia con la Clínica y Maternidad Suizo Argentina". Más tarde, fue trasladado a otra clínica del mismo barrio.

En declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández dijo que "al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera y no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, aunque sí estar atentos".

Medios nacionales informaron que el paciente vive solo y que miembros de Sanidad de Fronteras estaban notificando a los dos pasajeros que estaban sentados adelante de esta persona, como así también a los de atrás y a los de los costados, para ser puestos en cuarentena.

En conferencia de prensa ofrecida ayer por la tarde en la cartera de salud, González García destacó que el paciente "colaboró intensamente con las autoridades" y que "las posibilidades de contagio local son muy bajas".

Explicó que "permanece internado" y sostuvo que "es un caso de intensidad leve" que afectó a "un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades contacto".

Por su parte, Fernán González Bernaldo de Quirós, ministro de Salud porteño, señaló que el caso "fue notificado por un establecimiento de salud privado de la Ciudad de Buenos Aires el lunes 2".

"En el día de la fecha dicho instituto ha confirmado el primer caso positivo de coronavirus. La seguridad del paciente y de todo su entorno se encuentran absolutamente garantizadas de acuerdo a la preparación anticipada que esta organización estimó pertinente a partir de la detección de los primeros casos mundiales", explicó la empresa a través de un comunicado.

El ministro de Salud porteño dijo que "el paciente está aislado, se le hicieron las tomas correspondientes y los análisis fueron llevados al Instituto Malbrán". "En menos de 24 horas, se obtuvieron los resultados confirmatorios", subrayó. González García y Quirós afirmaron que "el paciente manifestó que no tuvo contacto social" desde que llegó de su viaje.

En cuanto al paciente, González García aseguró que "se encuentra en buen estado de salud general y quedará internado hasta que lo definan las autoridades sanitarias".

En tanto, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, confirmó que "un caso importado no modifica las cosas, Argentina sigue en fase de contención".

A principios de febrero, un argentino contagiado por coronavirus en el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama fue trasladado a un hospital de Japón hasta ser dado de alta. El nuevo coronavirus fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué animal es el vector del brote de coronavirus, todas las miradas apuntan al murciélago. Télam

Traslado

El paciente con coronavirus fue trasladado de la clínica de Swiss Medical al Sanatorio Agote, que también está en Recoleta. "Es una cuestión de protocolo. Tenía mejores condiciones de aislamiento el Agote, por eso el traslado", explicaron fuentes de Salud.

> Le dio negativo a Francisco

El papa Francisco dio negativo a la prueba de coronavirus a la que fue sometido por precaución en su residencia del Vaticano, debido a que sufre desde hace algunos días un resfriado, informó el diario "Il Messaggero".