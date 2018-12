"Nulidad absoluta". "Entendemos que es una lucha política y judicial y cuando llegue a juicio oral caerá en la nulidad absoluta", expresó el abogado de Cristina.

La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa por los cuadernos de la corrupción.

De todos modos, los fueros de la actual senadora nacional impiden su detención. A su vez, el referente clave del Partido Justicialista (PJ), el senador Miguel Pichetto, insistió en que no acompañará el desafuero de la expresidenta hasta que no haya una sentencia firme.

La Cámara Federal confirmó la mayoría de los procesamientos que había dictado el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas. Entre ellos, el de Cristina, que está acusada como jefa de la asociación ilícita que recolectaba coimas de los empresarios contratistas del Estado.

Aunque Bonadio al dictar el procesamiento de Cristina había dejado supeditado un pedido de desafuero a la confirmación de la Cámara, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de Sala I de la Cámara Federal, no se expidieron sobre la cuestión.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Julio De Vido y Roberto Baratta.

Respecto a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el alto tribunal confirmó su procesamiento con prisión preventiva como "jefa" de una asociación ilícita y por cohecho pasivo en 27 hechos en calidad de coautora. También un embargo por 1.500 millones de pesos.

"Las referencias sobre el destino de las sumas percibidas se cuentan por centenares y conducen al domicilio de los exmandatarios o a las manos de algún colaborador de extrema confianza", señala el fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La detención de la senadora nacional por Buenos Aires dependerá de que en la Cámara de Senadores dos tercios de los legisladores den el visto bueno al desafuero, algo que ya en otra causa en la que Bonadio pidió su arresto no prosperó por no contar con el apoyo de la mayoría del peronismo, mayoritario en el Congreso y al que pertenece Cristina.

El pasado 20 de noviembre el oficialismo no pudo tratar en el recinto del Senado el pedido de desafuero de Cristina, realizado por el juez Bonadio en la causa por el encubrimiento de los responsables del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Ese día sólo hubo 26 senadores sobre un total de 72. El quórum se logra con 37.

Con la confirmación del procesamiento con prisión preventiva de Cristina, ahora el Senado quedó a la espera de que Bonadio vuelva a pedir, esta vez por la causa de los cuadernos de las coimas, el desafuero al Congreso de la expresidenta y actual senadora. Será un trámite lento pero que además no va a prosperar a causa del rechazo del peronismo. Miguel Pichetto, jefe de la bancada del PJ, ratificó su posición de que el desafuero no corresponde una vez que no hay condena firme.

El de los cuadernos es el cuarto procesamiento confirmado a Cristina. En el de ayer, uno de los fallos más esperados por el mundo político y empresarial, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Cristina, como de los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta como líderes de una asociación ilícita que funcionó detrás de los negocios.

Pero además, en una resolución de 89 hojas, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de Sala I de la Cámara Federal, resolvieron dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados también como miembros. En la lista aparecen desde Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza (Techint), Gabriel Romero, Juan Chediack o Enrique Pescarmona.

El Tribunal ordenó liberar a ocho detenidos: Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas, Hernán del Río, Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos con prisión domiciliaria hasta el momento. Por Twitter, Cristina sostuvo que ese fallo fue emitido por un "Partido Judicial a la carta".

>> Una nueva investigación por Oyarbide

La Cámara Federal porteña ordenó también abrir una nueva investigación contra el ex juez federal Norberto Oyarbide para determinar si cometió delitos de acción pública cuando estaba al frente del juzgado federal 5, dado que su nombre aparece en el caso de los Cuadernos.

Los jueces de la Sala I del tribunal de Apelaciones resolvieron que no hay méritos suficientes para determinar que fue parte de la asociación ilícita descrita en la causa principal pero sospechan que pudo haber recibido dinero de ella. El nombre de Oyarbide o su vivienda aparecen mencionadas cinco veces en los cuadernos de Oscar Centeno.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron la falta de mérito al exjuez en esa causa pero, además de no sobreseerlo, dispusieron que se extrajeran los testimonios en los que aparece mencionado para determinar si pudo haber cometido otros delitos.Ordenaron también que se abra una nueva investigación en relación al auditor General de la Nación, Javier Fernández, por sus apariciones en los cuadernos de Centeno.

Los camaristas dispusieron "encomendar a Bonadio la extracción de testimonios en relación a los sucesos vinculados a Javier Fernández y Norberto Oyarbide, a fin de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública.