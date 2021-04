Más dudas que certezas. Cuando recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, el 21 de enero pasado, Alberto Fernández escribió sobre su experiencia en Twitter y resaltó que ya estaba "inmunizado". Sin embargo, se contagió.

La Unidad Médica Presidencial informó ayer que el test PCR de Alberto Fernández dio resultado positivo para coronavirus y aclaró que "el cuadro clínico" que atraviesa el primer mandatario "es leve, debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida".

Según se confirmó oficialmente, el jefe de Estado "se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad".

En declaraciones radiales, el Presidente aseguró más temprano que se siente "bien" y detalló que, tras una revisación realizada por la mañana, no se le detectó "ningún síntoma preocupante" tras lo cual contó que, según le informaron los médicos, la vacuna le había generado "una cantidad de anticuerpos importante".

El viernes, Fernández se realizó un test de determinación de antígeno para Covid-19 tras haber presentado un registro de temperatura de 37,3 grados centígrados y cefalea, cuyo resultado fue positivo.

"Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad", señala el parte oficial firmado por el médico Federico Saavedra.

En la tarde de hoy, "se confirmó el diagnóstico de infección por Covid-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida", informó la Unidad Médica Presidencial.

"Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos", subrayó el mandatario en la entrevista concedida a la radio AM 750, luego de que ayer comunicara el resultado positivo del test de antígeno desde su cuenta oficial de Twitter.

Fernández había contado que le habían tomado muestras de la boca y de las fosas nasales que fueron llevadas al Instituto Malbrán, donde analizaron con qué variante del virus se contagió.

El Presidente afirmó que "no tenía idea" de cómo pudo haberse contagiado ya que se definió como "alguien que se cuida mucho".

"Me siento bien, recién se fue el médico, me revisó integralmente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante", detalló.

"Lo mío fue casi preventivo", continuó, "porque ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola, y pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3", confió.

En otro orden, al ser consultado por la efectividad de la Sputnik V, Fernández subrayó: "Lo que me dicen mis médicos es que, evidentemente, la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importante como para que yo en este momento no la esté pasando del mismo modo en que la pasa una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia".

Sobre este punto, puso como ejemplo el hecho de que el mismo día en que él se vacunó con la primera dosis, el 21 de enero pasado, lo hizo también el subsecretario de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia, quien "al tercer día de vacunado cayó, evidentemente él se vacunó ya contagiado, sin saberlo, y hasta el día de hoy está internado".

"Y la verdad es que yo tuve tres líneas de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, hoy dormí como un lirón, la verdad sea dicha, y recién le pregunté al médico si podía salir a caminar y me dijo que si me sentía con fuerza que me pusiera un barbijo y lo hiciera", contrastó.

Máximo, asilado, test negativo para Fabiola

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, realizará el aislamiento previsto para los contactos estrechos confirmados de una persona contagiada de coronavirus, ya que el jueves último estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández. La primera dama, Fabiola Yañez también permanecerá aislada aunque su PCR dio negativo.

Según el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, se considera contacto estrecho a "toda persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos".

No será la primera vez que Kirchner se aísle por haber estado en contacto con personas que fueron confirmadas como positivas de Covid-19.

A finales de enero tuvo que recluirse por ser contacto estrecho de Andrés "Cuervo" Larroque, el jefe de La Cámpora.

En relación a su situación personal, la pareja del jefe de Estado, Fabiola Yáñez contó que ella también se sometió al hisopado por ser contacto estrecho del Presidente, el cual dio "negativo". De todas maneras, contó, se encuentra aislada, pendiente de la evolución de Alberto, "cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho", escribió.