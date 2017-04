La Cancillería ya consiguió que los familiares de 95 caídos de un total de 123 brinden su consentimiento para que la Cruz Roja pueda comenzar su trabajo de identificación de los restos de ex combatientes que yacen en el Cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, tras el pedido de la comisión de Familiares de "subsanar la falsificación de permisos" durante el gobierno kirchnerista.

Fuentes del Palacio San Martín informaron a Télam que el próximo 19 de junio comenzarán las tareas de investigación por parte de la comisión especial de la Cruz Roja Internacional en territorio malvinense, que trabajará allí hasta fines de agosto."Antes de fin de año estará listo el informe final", señalaron en Cancillería, según lo informado por la Cruz Roja, que recibió días pasados en Ginebra (Suiza) al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para avanzar en este tema.

Del total de restos de combatientes no identificados (123), los familiares de 95 caídos ya dieron su visto bueno para que el equipo de la Cruz Roja pueda identificarlos, y en Cancillería explicaron que el resto "aún no fue localizado porque algunos familiares ya fallecieron o no pueden ser hallados".

Con respecto a la controversia desatada por las quejas de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que había pedido que algunas entrevistas a familiares se realicen nuevamente porque había "información inexacta con errores terribles" realizados por los funcionarios del ex canciller Héctor Timerman, la actual gestión señaló "se hicieron nuevamente las entrevistas en los casos en los que se registraban dudas" y dijo que se mantuvieron los permisos que fueron otorgados bajo escribano público.

El grupo de trabajo de la CRI llevará el fruto de su trabajo en Darwin al Equipo de Antropología Forense en Córdoba para realizar cruces de datos, y luego habrá un paso por España, antes de tener los resultados finales a fin de año.