Un grupo integrado por unas 70 personas de origen mapuche se instaló en tierras de Parques Nacionales en la costa del lago Mascardi, en el oeste de Río Negro, a 30 kilómetros al sur de Bariloche, y creó la Lof (comunidad) Lafken Winkul Mapu, pese a que la Justicia ya ordenó su desalojo.

Según fuentes del grupo se trata de "una recuperación territorial" iniciada el pasado 14 de septiembre, aunque recién fue difundida este sábado debido a que para ese día estaba previsto el desalojo, lo que no están dispuestos a acatar.

"Sólo pedimos permiso a los pu ñien' y pu newen', que son nuestros espíritus sagrados, que están ahí desde siempre. No queremos negociar con Parques ni con nadie. Vamos a cuidar el territorio para nuestra autoridad y su familia, y vivir ahí como mapuches, sin cortar árboles, romper ni ensuciar", expresó una integrante de la comunidad.

La mujer informó que construyeron una casa en el lugar y que los integrantes de la comunidad "van a sus trabajos y vuelven al lugar", mientras otros quedan al cuidado de la tierra para evitar el desalojo y que "los winka (no mapuches) pasen por ahí, porque es territorio sagrado y los 'newen' están enojados porque no se los cuida".

En tanto, los informantes, miembros de la comunidad, aclararon no pertenecer al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que se adjudicó decenas de sabotajes y atentados incendiarios en la región, aunque destacaron que están de acuerdo con "los mapuches que recuperan el territorio robado por el Estado y luchan por él".

También expresaron su desacuerdo con comunidades que acordaron un co-manejo con Parques Nacionales para establecer emprendimientos turísticos, como es el caso de Wiritray, un camping en la costa norte del mismo lago Mascardi, cerca de la nueva Lof, porque "tiran árboles, ensucian, no respetan los lugares sagrados, y tienen el lugar para ganar plata, para que lo usen otros que no viven como mapuches y no lo cuidan".

Por su parte, el diputado nacional Sergio Wisky repudió la "toma de tierras de Parques Nacionales en el lago Mascardi" y la consideró "inadmisible". "Hace poco en el Congreso prorrogamos la Ley de Relevamiento Territorial de los Pueblos Originarios, que es la forma ordenada de resolver los reclamos", afirmó en un comunicado, en el que destacó que "las tomas son otra cosa", afirmó.

