El Gobierno nacional anunció ayer un plan para reducir en 20.000 millones de pesos al año (unos 800 millones de dólares) los gastos en la Administración Pública Nacional, que incluirá congelar por dos años el ingreso de empleados públicos al Estado.



"El Estado es de todos. Lo pagamos ente todos por más que algunos piensen que no es de nadie y se financia todo", dijo a la prensa en Buenos Aires el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que informó de medidas que se suman a un primer plan de ajuste ya anunciado en enero pasado y que supuso el despido de 1.000 funcionarios.



Con el fin de "ir alivianando" el peso del gasto político dentro de la estructura del Estado, para bajar el déficit fiscal en un momento en el que el Ejecutivo negocia un crédito con el Fondo Monetario Internacional, se congelarán los ingresos de personal al Estado durante dos años y se limitarán los viajes oficiales y la cantidad de autos de la flota oficial pública.



Según detalló el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en la misma rueda de prensa, el objetivo es alcanzar el concepto de "ingreso cero" y, para ello, sólo se incorporará a personal procedente de aquellos concursos que están en marcha.



De este recorte quedarán exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), el Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN), las Fuerzas Armadas y las de Seguridad.



Otra de las medidas que se pondrán en marcha y que estarán reflejadas en un decreto que publicará el Gobierno la próxima semana, es la revisión de la "asimetría" que, según Ibarra, existe en torno a los pagos, bonificaciones y premios de los funcionarios. Hasta que no sean analizados, se paralizarán todos ellos.



En esa línea, el ministro anunció que este año implementarán un ahorro del 30% en el pago de servicios extraordinarios, como horas extra y viáticos, y en los viajes al exterior, que, a partir de ahora, sólo podrán realizar en clase ejecutiva el presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y los ministros.



Además, los vehículos oficiales con chófer sólo podrán ser utilizados por funcionarios que cuenten con un rango superior al de secretario y aquellos coches que "no tiene sentido que se utilicen" serán vendidos o transferidos para alcanzar el "concepto de flota óptima".



El Gobierno también reducirá en un 15% los fondos destinados a las empresas públicas y en un 25%, como mínimo, de los organismos públicos descentralizados.



Ibarra anunció la puesta en marcha de un decreto "revolucionario" por el cual, a partir del 1 de enero de 2019, el Estado no va a tener ningún trámite más en papel, lo que, a su juicio, hará que la Administración central se convierta en un "gobierno digital" y "abierto".



El anuncio se iba a realizar en el Ministerio de Hacienda pero se hizo en Casa Rosada porque unos 30 empleados públicos protestaron contra la devaluación de sus salarios y manifestaron su rechazo a la propuesta del Gobierno del 12% de incremento para este año, ya que la inflación en el primer cuatrimestre ya alcanzó el 9,6% y, según los cálculos privados, se espera que se sitúe entre el 25% y el 30%.

Macri inauguró un comedor en La Banda



Mauricio Macri inauguró ayer un comedor infantil, visitó familias e inspeccionó obras públicas en el barrio Independencia de la localidad santiagueña de La Banda. Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Macri dejó habilitado el comedor al que diariamente asisten más de 150 niños. "Es una inmensa alegría. Es la primera vez que un Presidente visita y camina las calles de este humilde barrio, que durante mucho tiempo estuvo olvidado. Le pedimos a Macri que no baje los brazos y nos siga ayudando", dijo Zulma Ruiz, encargada del comedor.