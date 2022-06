Cinco integrantes de una familia ortodoxa judía, de los cuales tres eran menores de edad, murieron ayer y otras 31 personas fueron asistidas como consecuencia de un incendio en el séptimo piso de un edificio del barrio porteño de Recoleta, que obligó a desplegar un gran operativo con ocho dotaciones de bomberos para controlar las llamas y rescatar damnificados.

Se trata de la familia Jabbaz, de la que fallecieron cinco miembros: la abuela, la madre y tres hijos. El padre de la familia, Isaac Jabbaz (55), se encontraba en terapia intensiva. El hombre tenía quemaduras en el rostro y afecciones en su sistema respiratorio.

Según la pericia de los bomberos conocida anoche, el incendio se originó porque se sobrecalentó la batería de un monopatín. "La causa está relacionada con la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a un scooter monopatín eléctrico, inducida presuntamente por sobrecarga o descargas excesivas, golpes en celdas o bien exposición a fuentes de calor, cuyo potencial térmico se transmitiera a los elementos con capacidad de arder, dando lugar a lo ocurrido", detallaron fuentes de la investigación.

El fuego comenzó a las 5.50 en el departamento del séptimo piso del edificio de Ecuador 1026, mientras sus ocupantes dormían, y rápidamente se expandió al piso superior, obligando a la evacuación y rescate de todos los ocupantes de los 14 pisos.

Noemí, una vecina del sexto piso del edificio afectado, contó que se despertó 'con los escombros que caían del séptimo' piso, donde 'vive una familia de 11 personas'.

'Me encontré con el padre de la familia, que pedía ayuda. Agarró el matafuegos de la escalera pero no pudo volver a ingresar al departamento porque estaba en llamas. Estaba atacado de nervios, y no podía hablar', relató Noemí sobre el dramático momento que atravesó el hombre. La vecina explicó que desde el sexto al piso 14 hay un departamento por planta, mientras que del primero al quinto son tres unidades.

Antonio, uno de los vecinos que vive en el quinto piso del edificio, relató: 'Antes de las 6 de la mañana empecé a escuchar gritos que decían: incendio, soy del séptimo, llamen a los bomberos'.

'Me vestí con lo que pude y bajé corriendo. Al rato cayeron los bomberos. Acá estaba todo en llamas', contó Antonio, cuya vivienda está dos pisos abajo del departamento donde se originó el fuego.

El subcomandante Pablo Giardina, que encabezó el operativo, afirmó que 'las cinco personas fueron rescatadas por Bomberos de la Ciudad con vida e inconscientes, dadas las tareas que se hicieron en primera instancia. Fueron entregadas al personal médico de ambulancias, pero después llegaron muertos a los nosocomios'. Confirmó que el incendio "fue totalmente sofocado" cerca de las 8 de la mañana.

El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, confirmó que hubo 'cinco víctimas que son de la colectividad' judía.

El ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Fernán Quirós, precisó que '31 personas fueron derivadas a hospitales públicos y 5 personas fueron atendidas en el lugar'. Por otra parte, el jefe de la Estación Recoleta de Bomberos de CABA, Juan Giordano, afirmó que no hay riesgos estructurales en el edificio.

Las primeras llamas se registraron en un ambiente de 3x10 y rápidamente abarcaron la cocina, tres dormitorios y un baño. El siniestro también llegó a pasillos comunicantes, lo cual provocó que se expanda la superficie afectada.

Se dispuso el corte total de gas en la zona y se procedió a la total evacuación de una estación de servicio de GNC, que se encuentra debajo del edificio donde ocurrió el siniestro. Según medios porteños, dos de los niños que murieron tenían tres años, mientras que el otro tenía ocho. En tanto, las mujeres tenían 19 y 49 años.

Angustia por una situación 'shockeante'

'Acá estaba todo en llamas. Estaba el padre y una de las hijas sentados. Ahí vive un matrimonio con muchos hijos. Bajó el padre con una de las nenas a pedir auxilio. El padre tenía la cara negra', contó Antonio, cuya vivienda está dos pisos abajo del departamento donde comenzó el fuego.

También José, vecino de un edificio de la avenida Córdoba, sostuvo que fue 'un momento desesperante y angustiante' y contó que, ni bien escuchó la explosión, bajó para ofrecer su ayuda. 'Fue una situación muy fea y muy shockeante. Lo viví muy de cerca porque bajamos a socorrer a la gente. Fue un momento muy triste. El padre estaba desesperado abajo. Estaba todo negro carbonizado y un poco quemado en la frente', agregó.

Según la fundación Hatzolah Argentina, que es el servicio de emergencias médicas de la comunidad judía, 'reportaron el incidente cerca de las 6.10 y aproximadamente a los tres minutos ya estaba el primer equipo de voluntarios acá para colaborar en la asistencia médica. Las familias afectadas de la comunidad, especialmente una, fueron muy golpeadas'.

Eso fue lo que afirmó Camilo Orobio, técnico de emergencias médica de Hatzolah. El hombre llegó al lugar del incendio aproximadamente a las 6.40 y admitió que vivió 'situaciones complicadas y lamentables, como ocurre en todas las emergencias'. También dijo que personal de asistencia social de la mutual israelita se trasladó a los diferentes hospitales 'para hacer el apoyo a las familias' que sufrieron angustia.

"Desolación"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó la "desolación del Gobierno nacional" respecto del incendio, al tiempo que puso a disposición la "colaboración" de las autoridades tanto para el Gobierno de la Ciudad como para los familiares de las víctimas.