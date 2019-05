Dirigentes de todo el arco político repudiaron el ataque contra el diputado radical Héctor Olivares, ocurrido en la mañana de este jueves, y reclamaron el esclarecimiento del hecho.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación se emitió un comunicado donde expresaron la “profunda consternación ante el brutal atentado sufrido por el diputado Héctor Olivares”. “Nos ponemos a entera disposición de su familia, a quienes acompañamos con nuestra solidaridad y, por supuesto, ofrecemos toda la colaboración institucional a la Justicia para el esclarecimiento de este hecho que nos conmociona. Expresamos también nuestro más hondo pesar por el fallecimiento del funcionario riojano Miguel Yadon, asesinado en este mismo atentado”, aseguraron.

Su compañera de bancada Gabriela Burgos advirtió que "se descarta que haya sido por un tema de inseguridad", al tiempo que señaló que el riojano no le manifestó haber sufrido amenazas de algún tipo. "No (me informó sobre amenazas). Somos muy unidos con Héctor, siempre me está preguntando e interiorizándose siempre por algunos temas", puntualizó la legisladora en declaraciones a C5N.

El senador radical Julio Cobos, en tanto, dijo estar "desolado" tras el ataque al diputado. "Estoy desolado. Balearon a un gran amigo y colega en el Congreso, el diputado nacional riojano, Héctor Olivares, y mataron a su acompañante en las inmediaciones del Parlamento", escribió el legislador en Twitter. Y agregó: "No hay palabras para explicar lo sucedido. Espero que se recupere y se esclarezca el hecho".

Por otra parte, los diputados del Frente para la Victoria Daniel Filmus y Hugo Yasky repudiaron el hecho y lo calificaron de "gravísimo". "Nuestro más enérgico repudio al ataque que sufrió el diputado nacional por La Rioja Héctor Olivares. Es un hecho gravísimo que debe investigarse", sostuvo el exministro de Educación.

A través de redes sociales, el secretario general de la CTA de los Argentinos señaló: "Mucha fuerza a Héctor Olivares y su familia. Necesitamos saber que pasó, exigimos un rápido esclarecimiento de este lamentable hecho".

A su vez, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, también se refirió sobre el hecho: "Mi acompañamiento ante el lamentable hecho que sufrió el diputado nacional riojano Héctor Olivares. Me solidarizo con él y su familia, en esta difícil situación y acompaño a la familia de Marcelo Yadon, ante esta irreparable pérdida".

En tanto, el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Fernando "Pino" Solanas subrayó: "Repudiamos enérgicamente el atentado que sufrió el diputado nacional por La Rioja, Héctor Olivares. Que se investigue para que no haya impunidad".

En el mismo sentido se expresó el diputado nacional del Frente para la Victoria Guillermo Carmona, quien expresó su "categórico repudio al grave ataque perpetrado en proximidades del Congreso Nacional contra el Diputado Nacional Héctor Olivares y que provocó la muerte de Miguel Marcelo Yadón".

"Todo mi apoyo al diputado Héctor Olivares. También envío mi solidaridad y condolencias con los seres queridos del funcionario fallecido. Esperamos que el ataque pueda ser esclarecido lo más rápido posible. Estos hechos terribles atentan contra la democracia argentina", manifestó la también integrante de la Cámara baja Marcela Campagnoli.

El Bloque del FPV-PJ, por su parte, exigió en un comunicado “el inmediato esclarecimiento del ataque” sufrido por el diputado. “Los diputados y diputadas nacionales del Bloque del FPV-PJ manifestamos nuestra solidaridad ante la grave agresión sufrida por el diputado Héctor Olivares y sus asesores, al tiempo que exigen a las autoridades del Ministerio de Seguridad el pronto esclarecimiento de los hechos”, sostuvieron. Al mismo tiempo, exigieron “una inmediata y profunda investigación de lo acontecido”.

Fuente: Ámbito