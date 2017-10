Alejandra Gils Carbó.

El Gobierno apostaba hace tiempo al efecto de las causas en Comodoro Py. Y lo consiguió. Aunque había declarado que pensaba "resistir", finalmente la procuradora Alejandra Gils Carbó se fue luego del procesamiento a raíz del sospechoso pago de comisiones en la compra del edificio de la Procuración.

En el fallo de Ercolini aparecen nombrados los otros personajes de esa trama: el ex subdirector de la Procuración Guillermo Bellingi, su medio hermano Juan Carlos Thill, la dueña de la inmobiliaria Bárbara Jaureguiberry y la empresa Arfinsa que vendió el edificio. Jaureguiberry y Thill cobraron comisiones cercanas al millón de dólares.

Thill resultó ser medio hermano de Belllingi, quien había sido designado como subdirector general de la Procuración por Gils Carbó y lo puso a cargo de la licitación sospechada. Según la acusación, la licitación estaba previamente planificada y direccionada hacia la compra de ese edificio.

Esta fue la cronología de los hechos según la justicia

– Entre los días 15 y 17 de julio de 2012 se produjo un intercambio de mensajes de texto entre la línea de titularidad de Alejandra Gils Carbó, y el abonado correspondiente a Arfinsa Argentina Financiera S.A.

– El día 29 de agosto de 2012 asumió Alejandra Gils Carbó el cargo de procuradora general de la Nación.

– El día 12 de septiembre de 2012 Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza constituyeron Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A.

– El día 26 de septiembre de 2012 la Sra. procuradora general de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó designó a Guillermo Alfredo Bellingi con el cargo de subdirector general para desempeñar funciones como coordinador dentro del área de la Secretaría General de Administración pero bajo su dependencia directa.

– El día 19 de octubre de 2012 se inició ante la Inspección General de Justicia el trámite de inscripción de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A., y se inició el trámite de la licitación pública N° 17/2012.

– El día 22 de octubre de 2012 se produjo un nuevo intercambio de mensajes de texto entre la línea de telefonía celular cuya titularidad era de Alejandra Gils Carbó, y el abonado correspondiente a Arfinsa Argentina Financiera S.A.

-El día 21 de diciembre de 2012 la Comisión de Preadjudicaciones de la P.G.N. se expidió en el trámite de la licitación pública Nº 17/2012 -en la que Arfinsa Argentina Financiera S.A. no había ofertado-.

– El día 26 de diciembre de 2012 Guillermo Bellingi, basado en que estaba próximo a concluir el ejercicio 2012 y se perdería la partida presupuestaria que la P.G.N. tenía asignada, de conformidad con las instrucciones recibidas de la procuradora general, propició que se proyectara el acto administrativo por el cual se dejara sin efecto dicha licitación, lo que así fue dispuesto el día 28 de diciembre de 2012 por la Dra. Gils Carbó.

– La Sra. procuradora general de la Nación, con fecha día 22 de febrero de 2013, instruyó a la S.G.A. para que iniciara un nuevo proceso licitatorio para la compra de un inmueble en bloque, próximo a la sede de la P.G.N. de la Av. de Mayo 760, dando la directiva de que se flexibilizaran los requisitos a exigirse a los oferentes.

– El mismo 22 de febrero se registró en la Inspección General de Justicia una "constitución de trámite urgente" en relación a la inscripción que Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios estaba tramitando ante ese organismo.

– El día 25 de febrero de 2013 Guillermo Bellingi propició que se eliminara del pliego de bases y condiciones la exigencia de presentación del certificado fiscal para contratar con el Estado –que Arfinsa obtuvo recién el 17 de abril de 2013–.

– El día 27 de febrero de 2013 Osvaldo Leguizamón, del Departamento de Logística de la P.G.N., remitió el expediente a la Sección Arquitectura a fin de que se confeccionaran las especificaciones técnicas correspondientes, "ponderando favorablemente la existencia de cocheras, de un espacio para un auditorio con una superficie mínima de 100 m2 y de un espacio para archivo de seguridad para documentación confidencial".

– El instrumento que da cuenta de la propuesta de corretaje inmobiliario por parte de Bárbara Jaureguiberry, en representación de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A., a Arfinsa Argentina Financiera S.A., para que ofertara el inmueble de la calle Perón 667 en el marco de la licitación pública Nº 1/2013 de la P.G.N., aparece como fechada el 1 de marzo de 2013

–Cuando la licitación todavía no había sido dispuesta–, aunque la certificación de su firma en ese documento es de fecha 4 de julio.

– A su vez, Bárbara Jaureguiberry celebró con Juan Carlos Thill un contrato para que la asesorara y gestionara en el marco de dicha licitación pública, a cambio de lo cual le daría la mitad de lo que percibiera en concepto de comisión en caso de concretarse dicha venta. El instrumento fue fechado el 4 de marzo, fecha que coincide con de la certificación de la firma de Thill, aunque de lo que dejó constancia el notario interviniente fue que había sido puesta en su presencia el 4 de abril.

– El día 6 de marzo de 2013 la Sra. procuradora general Alejandra Gils Carbó dispuso la convocatoria a licitación pública, que fue difundida recién a partir del día 12 de ese mes.

– El día 5 de abril se llevó a cabo el acto de apertura de sobres con las ofertas.

– El día 13 de mayo de 2013 se preadjudicó la oferta que había sido hecha por el edificio de la calle Perón 667, respecto de la cual la Comisión de Preadjudicaciones señaló que era "…la única que…" satisfacía "…integralmente los objetivos plasmados al dar inicio a este expediente".

– El día 16 de mayo de 2013 fue abierta por Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. la cuenta corriente en pesos N° 0-250997-515 del Banco Citibank, que sólo Bárbara Jaureguiberry podía utilizar.

– Con fecha 20 de mayo de 2013 la Sra. procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó aprobó la licitación pública N° 1/2013 y la adjudicó en renglón único a Arfinsa Argentina Financiera S.A. como propietaria del inmueble de la calle Perón.

– El día 2 de julio de 2013 se documentó la compraventa del inmueble y la P.G.N. efectuó el pago a Arfinsa mediante la entrega de un cheque

-Finalmente, el día 12 de julio de 2013 Juan Carlos Thill emitió a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. la factura N° 0001- 00000252 por un importe de $ 3.019.054,85, y a través del recibo N° 0001- 00000030, de fecha 15 de julio de 2013, fue documentada la recepción de aquella suma por parte del nombrado, lo se vio reflejado con el libramiento por parte de Jaureguiberry en favor de Thill –pocos días después de que ingresara a la citada cuenta corriente en pesos N° 0-250997-515 del Banco Citibank la suma de $ 7.579.121,39– del cheque N° 28260338, por la suma de $ 2.969.252,97.

La defensa de Gils Carbó en los Tribunales

Cuando le tocó declarar en la indagatoria, Alejandra Gils Carbó, aseguró que "hubo un negocio oculto en la compra del edificio" y contó detalles de su versión del procedimiento a través del cual la Procuración adquirió el edificio. "Cuando asumo, ya me habían informado la existencia de esa partida de $30.000.000 y también me habían informado que debía utilizarla antes de fin de año porque si no caducaba la asignación presupuestaria", destacó ese día.

La Procuradora cargó la responsabilidad sobre un funcionario a su cargo por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo, donde se sospecha que hubieron coimas. Gils Carbó negó conocer el parentesco entre Thill y Bellingi, aseguró que el negociado se hizo a sus espaldas y rechazó tener relación con el cobro de comisiones.

Por otra parte, explicó que la licitación fue revisada por diez áreas técnicas internas del organismo y dos externos: "Los responsables de todas las áreas de la Procuración que intervinieron son funcionarios de carrera, que participaron en múltiples licitaciones anteriores".